Владельцы Lada XRAY назвали самый большой плюс и самый большой минус модели — журнал За рулем

Владельцы Lada XRAY назвали самый большой плюс и самый большой минус модели

Многие машиной довольны, но вот рекомендовать XRAY друзьям спешат не все.

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Выяснилось, что владельцы хэтчбеков Lada XRAY думают о своем приобретении — в рамках опроса они ответили, что считают сильными и слабыми сторонами своих машин, а также поделились информацией о том, что для них послужило стимулом к покупке. Опрос, проведенный агентством «Автостат», выявил также, рекомендуют ли владельцы Lada XRAY этот автомобиль к покупке.

Большинство (67%) владельцев Lada XRAY выбрали себе автомобиль из-за стильного внешнего вида, больше половины опрошенных (59%) остались довольны сочетанием «цена-качество», а ровно 50% отметили также и доступное обслуживание. Вместе с тем выявились и негативные качества: почти каждый третий опрошенный (31%) отметил повышенный расход топлива, а каждый девятый — дешевый пластик и плохую обзорность.

При покупке Lada XRAY большинство владельцев (45%) предпочли эту модель другой вазовской — Lada Vesta, а вот Kia Rio, Hyundai Solaris, Renault Sandero и Lada Granta вспоминались в качестве конкурентов гораздо реже. Исследователи отмечают также, что большинство покупателей XRAY (56%) остались довольны покупкой. Вместе с тем уровень готовности рекомендовать эту машину получился низким — советовать XRAY друзьям и знакомым будут только 37% владельцев.

Фото: АВТОВАЗ
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Отзывы о LADA XRAY (20)

LADA 2016 / срок владения 3 — 5 лет

Достоинства:

Авто в максимальной комплектации, на роботе. За время эксплуатации никаких проблем не возникло. Все полностью устраивает

Недостатки:

Нет.

Комментарий:

Мне нравится, рекомендую

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