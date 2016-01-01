Владельцы Lada XRAY назвали самый большой плюс и самый большой минус модели

Многие машиной довольны, но вот рекомендовать XRAY друзьям спешат не все.

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Выяснилось, что владельцы хэтчбеков Lada XRAY думают о своем приобретении — в рамках опроса они ответили, что считают сильными и слабыми сторонами своих машин, а также поделились информацией о том, что для них послужило стимулом к покупке. Опрос, проведенный агентством «Автостат», выявил также, рекомендуют ли владельцы Lada XRAY этот автомобиль к покупке.

Большинство (67%) владельцев Lada XRAY выбрали себе автомобиль из-за стильного внешнего вида, больше половины опрошенных (59%) остались довольны сочетанием «цена-качество», а ровно 50% отметили также и доступное обслуживание. Вместе с тем выявились и негативные качества: почти каждый третий опрошенный (31%) отметил повышенный расход топлива, а каждый девятый — дешевый пластик и плохую обзорность.

При покупке Lada XRAY большинство владельцев (45%) предпочли эту модель другой вазовской — Lada Vesta, а вот Kia Rio, Hyundai Solaris, Renault Sandero и Lada Granta вспоминались в качестве конкурентов гораздо реже. Исследователи отмечают также, что большинство покупателей XRAY (56%) остались довольны покупкой. Вместе с тем уровень готовности рекомендовать эту машину получился низким — советовать XRAY друзьям и знакомым будут только 37% владельцев.

В июне 2020 года XRAY получил новый цвет кузова — «Красный сплав».

Фото: АВТОВАЗ