«Такую сумму мы соберем одним звонком»: адвокат Ефремова о компенсации

Представитель актера Эльман Пашаев сделал заявление.

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Представители Михаила Ефремова все это время пытались договориться с родственниками Сергея Захарова и хоть как-то компенсировать нанесенный моральный вред, но те наотрез отказывались. Позже появились слухи, что Ефремов готов продать один из домов под Юрмалой за 50 миллионов рублей, чтобы собрать деньги, но Эльман Пашаев поспешил развеять этот слух.

«Михаилу Олеговичу не нужно ничего продавать, чтобы выполнить решение суда. Скорее всего, сумма там будет около миллиона рублей, в лучшем случае — 1,5 миллиона. Такие средства мы соберем одним звонком по друзьям моего клиента. Хотя, напомню, он готов был дать родственникам погибшего значительно больше. Но не собирался для этого ничего продавать. Да и как он может это сделать под домашним арестом?» — сообщил он изданию «СтарХит».

Также ранее он отметил, что его подзащитный глубоко переживает из-за произошедшего, похудел на шесть килограммов, плохо спит, обещает бросить пить и больше никогда не садиться за руль.

Между тем в Федеральной палате адвокатов обеспокоены чрезмерной активностью юристов, которые используют для саморекламы причастность к громкому делу. Напомним, что со стороны потерпевших выступает московский адвокат Александр Добровинский, со стороны защиты — Эльман Пашаев из Северной Осетии. Они активно дают интервью и комментарии в СМИ, участвуют в телешоу, разглашают сведения, составляющие предмет адвокатской тайны. Из-за этого у общественности может сложиться превратное представление об адвокатской деятельности, считают в ФПА.

«Нет больше никакого Ефремова, предал я всех», — сокрушался актер в покаянном видео.

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