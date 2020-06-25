Протаранил и потащил: минивэн против мотоцикла (видео)

Со стороны это выглядело, как в боевике: по калифорнийскому шоссе летела Honda Odyssey, высекая искры и тараня несчастный мотоцикл.

Автор видео признался, что, увидев такое, он стал преследовать автомобиль, чтобы посмотреть, чем это закончится. Однако машина оторвалась от преследования и врезалась в забор.

Калифорнийский дорожный патруль позже сообщил, что минивэн ударил мотоциклиста на шоссе, и тот слетел с байка, получив минимальные травмы. Водитель автомобиля, не прекращая движения, попытался скрыться, тараня мотоцикл перед собой.

Человек, который снимал видео, нашел в хлам разбитый мотоцикл на обочине дороги после того, как водитель сбежал.

Мотоциклист позже рассказал, что у него было ощущение, будто парень намеренно пытался его убить, настолько сильным был удар. Полицейские подсчитали, что мотоциклист ехал со скоростью примерно 104 км/ч, когда его сбил минивэн, шедший со скоростью 112 км/ч.

За рулем минивэна находился 25-летний Джордж Валентин, его полиция быстро нашла, теперь он обвиняется в совершении преступления и побеге с места аварии.