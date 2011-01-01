До сентября начнутся продажи, об этом сегодня сообщило представительство китайской марки Chery. И рассказало о платформе премиального автомобиля TXL.

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Платформа кроссовера CHERYEXEED TXL (именно так пишется название новой марки!) создана конструкторами концерна Chery совместно с немецкой компанией Benteler. Предполагается, что на российском рынке автомобиль будет соперничать с такими моделями как Volkswagen Tiguan и Toyota RAV4.

«Тележка» M3X была разработана для нового модельного ряда дочернего бренда: она максимально адаптивна и позволяет создавать внедорожники, MPV, PHEV и традиционные легковые автомобили. Ее конструкция обеспечивает низкий уровень шума и вибраций, повышенную мощность и экономичность при высоком уровне безопасности и надежности, подчеркивают в компании.

У кроссовера TXL высокий дорожный просвет (210 мм). Габариты автомобиля: 4775х1885х1706 мм при колесной базе в 2800 мм (по размерам ближе всего к модели Kia Sorento Prime — 4800x180х1687, колесная база: 2780 мм). Углы въезда (18°) и съезда (20°) позволяют новому «китайцу» штурмовать препятствия в виде крутых спусков и подъемов. При необходимости на TXL можно преодолеть и водные преграды —глубина преодолеваемого брода равна 450 мм.

В России TXL будут предлагать со 186-сильным турбомотором объемом 1,6 литра и 7-ступенчатым роботом. Предполагается и полноприводная версия. Из оснащения можно ожидать электропривод передних сидений, двухзонный климат-контроль, панорамную крышу, электрообогрев ветрового стекла и руля и многое другое.

Поскольку претендует новый бренд на премиум-сегмент, цена автомобиля в России будет колебаться у отметки в 2 млн рублей. В Китае цены на Exeed TXL доходят до 25 тыс. долларов.

Подробнее об автомобиле можно узнать здесь.

Новый китайский премиальный кроссовер: в продаже — до осени До сентября начнутся продажи, об этом сегодня сообщило представительство китайской марки Chery. И рассказало о платформе премиального автомобиля TXL. Новый китайский премиальный кроссовер: в продаже — до осени

Фото: Chery

