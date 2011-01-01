УАЗ запустил производство модели Пикап с автоматом

На момент объявления цены он стоил 1 181 000 рублей, но к старту производства успел подорожать на 40 тысяч.

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Ульяновский автозавод объявил о старте производства автомобиля УАЗ Пикап с автоматической коробкой передач. Пресс-служба предприятия сообщает, что с конвейера сошли три первые машины, которые отправились в ульяновскую инспекцию Ространснадзора — машины переданы ведомству в рамках федеральной программы «Развитие транспортной системы».

Отметим, что на момент объявления цены Пикап с АКП стоил 1 181 000 рублей, но к старту производства успел подорожать на 40 000 рублей. Характеристики новой трансмиссии известны — это та же 6-ступенчатая французская Punch Powerglide 6L50, что уже устанавливается на Патриот. Как и на Патриоте, на Пикапе она работает в паре с 2,7-литровым бензиновым двигателем ЗМЗ Про, выдающим 150 л.с. и 235 Нм, тогда как запас надежности позволяет сочетать ее с двигателями до 320 л.с. и 500 Нм.

Весь внедорожный арсенал сохранен: хорошая геометрическая проходимость, жестко подключаемый полный привод с пониженным рядом и опциональная блокировка дифференциала в заднем мосту. В базовую комплектацию входят две подушки безопасности, зеркала с электроприводом и обогревом, электростеклоподъемники всех дверей кондиционер, иммобилайзер, атермальные стекла, системы ABS и EBD и светодиодные ходовые огни.

Внешне Пикап с автоматом можно отличить по решетке радиатора с черными глянцевыми элементами. Грузоподъемность машины в зависимости от версии составляет 800 или 865 килограммов. Официальная гарантия — три года или 100 000 километров пробега.

О старте производства УАЗ Пикап с АКП на заводе могли объявить еще в конце марта, но в связи с пандемией коронавируса производственные планы пришлось корректировать.

Фото: УАЗ