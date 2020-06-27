Местные подозревают, что он работал офицером дорожного движения в одной из прошлых жизней. Зовут его Купата, а живет он в Батуми.

У Купаты есть аккаунты в Instagram и Facebook и множество видео. Вот одно их них: группа дошколят стоит на пешеходном переходе в ожидании, когда водители их пропустят. И тогда появляется он — пес останавливает движение. И делает это изо дня в день!

«Купата злится каждый раз, когда водитель не пропускает детей, — рассказывает местный житель Додо. — Он очень серьезно относится к своей работе. А иногда ждет детей целый час, чтобы убедиться, что они чувствуют себя в безопасности в парке».

Никто не знает, почему Купата решил стать сотрудником ГАИ. Был бездомной дворнягой, пока не поселился здесь, а местные жители стали его подкармливать. Возможно, добровольная работа, которую он выполняет, является своего рода благодарностью всем членам человеческого сообщества, которые ему помогли.

«Я уверен: он считает, что забота о детях и забота о нашей улице — это его работа. Купата показывает нам, что даже собаки могут быть очень ответственными», — продолжает Додо.

Недавно отдел туризма Аджарии премировал Купату, подарив ему собачью будку. Она украшена звездой «Народный выбор» и именем. Постепенно пес становится местным символом — недавно его изображение появилось на стене одного из зданий в Батуми.

Эту собаку хозяин решил прокатить на крыше своего автомобиля, посчитав, что ей там удобнее.



Видео: YouTube