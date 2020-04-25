Ей так удобнее: китаец решил прокатить собаку на крыше автомобиля

На видео попало, как черная собака терпеливо пытается удержать равновесие на крыше автомобиля своего хозяина.

Кадрами, снятыми в юго-западной провинции Сычуань (Китай), поделилась дорожная полиция Лешана. Водитель довольно долго возил по городу бедную дворняжку, балансирующую на крыше автомобиля. Лапы собаки постоянно съезжали, и, по всей видимости, ехать так ей было крайне некомфортно. В какой-то момент водитель даже вынужден был притормозить, чтобы позволить собаке восстановить равновесие, после того как она соскользнула с крыши. Пешеходы с удивлением поглядывали на этот спектакль, пока кто-то не догадался сообщить в полицию.

Владельца собаки в итоге остановили и стали выяснять, зачем он так издевается над животным. Он очень удивился и ответил, что издеваться и не думал, просто возил собаку в ветеринарную клинику для инъекции. А на крышу ее посадил, так как волновался, что она задохнется в багажнике. В тот день салон машины был забит вещами, и там ей просто не было места.

Полицейский поинтересовался, почему тот был уверен, что собака не спрыгнет с машины. На что водитель ответил, что никакой опасности не было, поскольку она «хорошо обучена».

Однако в конце концов водитель признал, что, возможно, это был не самый лучший способ перевозки питомца.

А в этом случае в машине перевозили козу. Вместе с беглым зеком, а вел автомобиль пьяный водитель.



Видео: YouTube