Польские полицейские остановили автомобиль для проверки и обнаружили внутри много интересного…

Проверка, проведенная дорожным патрулем в Кжешицах (Польша, Любушское воеводство), запомнится местным офицерам надолго. 19 января на улице Сквежинска полицейские обратили внимание на Volkswagen Polo, через стекло которого просматривалось нечто, сильно напоминающее козу.

За автомобилем организовали погоню, и во время нее стало понятно, что в багажнике действительно едет коза, которая дружелюбно кивала соседям по потоку, в том числе и полицейским.

Когда автомобиль остановили, стражи порядка сильно удивились. За рулем оказался сильно нетрезвый 33-летнеий водитель, которого задолго до этого пожизненно лишили прав за привычку ездить подшофе. Его «продули», алкотестер и на этот раз выявил 1,5 мл/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Пассажирами оказались 39-летний мужчина и... коза Франя. Первого разыскивали полицейские — тот должен был сидеть не в машине, а в тюрьме, куда прямиком и направился. Франя же вела себя вполне дружелюбно, задержанный водитель признался, что не в первый раз перевозил животное в машине.

Водителя после составления документов отпустили, а козу Франю вместе с ключами от машины передоверили приятелю водителя (трезвому и с правами!), который специально подъехал на место задержания.

Однако для бесшабашного водителя Фольксвагена это еще не конец истории! За управление машиной без прав, да еще в состоянии алкогольного опьянения, по местным законам, его могут лишить свободы сроком до пяти лет, но об этом уже позаботится суд.

Несмотря на множество грубых нарушений, полицейских очень позабавила эта история, ведь не каждый день встретишь в автомобиле такую «славную» компашку!

Этот пес управлял машиной целый час, а наблюдавшая за этим женщина решила, что тот водит автомобиль лучше, чем иные двуногие.



Фото: Lubuska Policja