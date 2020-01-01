Кем были сделаны снимки — неизвестно, но показанный на них автомобиль очень похож на обновленный Genesis G70, шпионские фотографии которого, сделанные во время дорожных испытаний, были опубликованы на днях.
Обновление передней части включает в себя двойные горизонтальные фары и заостренную книзу решетку радиатора с гребнем, под которой расположен массивный воздухозаборник. Эти изменения соответствуют новому стилю машин марки. Теперь G70 снова похож на старшего брата G80, который был представлен в апреле.
Сзади появились более крупные овальные патрубки выхлопной системы и новые задние фонари. На крышке багажника виден значок «2.0T». Это значит, что после обновления седан скорее всего не будет оснащаться 2,5-литровым четырехцилиндровым двигателем.
В салоне все привычно, если не считать нового рулевого колеса и большого экрана информационно-развлекательной системы на центральной консоли. Монитор не включен, поэтому невозможно определить, какие обновления программного обеспечения получила мультимедиа.
Ожидается, что премьера обновленного седана Genesis G70 состоится в 2021 году.
Теперь у компании не получится сюрприз — на снимках видны и передняя, и задняя часть автомобиля, премьера которого должна была состояться через несколько месяцев.Обновленный Genesis G70 — первые фото без камуфляжа
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Фото: thekoreancarblog.com, motor1.com