Новый большой кроссовер от Geely. Название трудное!

Это будет замена Атласу.

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Компания Geely Auto провела онлайн-презентацию большого кроссовера HaoYue, представила официальные изображения и раскрыла ряд подробностей о новинке. Модель будет предложена в пяти- и семиместном исполнениях. HaoYue позиционируется как замена модели Atlas, и по габаритам новый кросс почти на 30 см длиннее, на несколько сантиметров шире и выше, а в целом по габаритам практически повторяет Toyota Highlander.

Напомним, что HaoYue базируется на платформе CMA, разработанной совместно с Volvo. Она предполагает поперечно расположенный двигатель, МакФерсон спереди, многорычажку сзади и версии с полным приводом. В Китае предлагается два бензиновых турбодвигателя на выбор: 1,5-литровый с отдачей 177 л.с. и 255 Нм и 1,8-литровый на 184 л.с. и 285 Нм, но у нас пока заявлен только старший мотор в содружестве с семиступенчатым преселективным роботом.

Сиденья второго и третьего (при наличии) рядов складываются в ровный пол — таким образом можно получить грузовой отсек на 2360 литров. Абсолютно все сиденья регулируются в восьми направлениях. Кроме того, есть специальная VIP-версия с семью отдельными креслами. Кроссовер оснащен прогрессивной системой отчистки воздуха класса CN95 в сочетании с трехзонным климат-контролем.

В салоне два дисплея: приборный на 12,3 дюйма, а также «расширенный» мультимедийный/навигационный. Мультимедийка использует четырехъядерный процессор и поддерживает голосовое управление, а также позволяет прямо из автомобиля следить за бытовой и климатической техникой через функции управления умным домом.

HaoYue имеет автопилот второго уровня — на скоростях до 150 км/ч он умеет поддерживать дистанцию, поворачивать и тормозить до полной остановки. Кроме того, у кроссовера есть функция автоматической парковки и камеры кругового обзора.

По предварительным данным, сборка HaoYue будет локализована в Белоруссии. Прайс-листа пока нет, но прямой перевод минимальной цены в Китае на российскую валюту дает сумму около 1 800 000 рублей.

Для Geely Atlas Pro российских цен тоже пока нет, но вот дата дебюта в РФ уже известна.

Фото: Geely