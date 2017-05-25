Новый Lamborghini. 20 минут из салона. Груда металла! — журнал За рулем

Новый Lamborghini. 20 минут из салона. Груда металла!

Владелец не пострадал и держался стойко.

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Мужчина приобрел Lamborghini Huracan за 200 тысяч фунтов (250 000 долларов ) и, выехав из автосалона, решил хорошенько испытать его на скоростной трассе. Длилась поездка около двадцати минут, водитель вынужден был притормозить из-за серьезной механической неисправности. Какая именно поломка произошла, не уточняется.

Суперкар замер в третьей полосе автомагистрали М1 возле Уэйкфилда (Западный Йоркшир, Англия), и тут его «догнал» коммерческий фургон, водитель которого отвлекся и ехал «на автомате». Водитель фургона получил травмы головы, впрочем, не очень серьезные, владелец Ламборгини чудом не пострадал.

Ставший свидетелем происшествия водитель признался, что молит бога, чтобы врезавшийся в элитный автомобиль фургон оказался застрахован. Другой был удивлен, что в автомобиле за 250 тыс. долларов через двадцать минут эксплуатации что-то отказало. А третий свидетель отметил философски: «Машины можно заменить, людей — нет».

Авария вызвала серьезный затор на проезжей части, пробка растянулась на четыре километра.

Автомобиль направлен на спецстоянку, но, по всей видимости, восстановлению не подлежит.

Lamborghini Huracan оснащается 5,2-литровым двигателем V-10, мощностью 610 л.с. и способен разгоняться до 100 км/ч за 3,2 секунды.

Фото: West Yorkshire Police

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Отзывы о Lamborghini Huracan (1)

Lamborghini 2016 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

красивая

Недостатки:

медленная

Комментарий:

я пешком быстрее хожу))

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