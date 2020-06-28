Миллионерские развлечения: утопил катер, джип и пикап (видео)

Операция по спасению катера за 295 тысяч долларов обошлась в 110 тысяч долларов. И провалилась.

Материалы по теме Протаранил и потащил: минивэн против мотоцикла (видео)

Джефф Бьянки купил яхту Parvati в мае этого года. А в июне он ее уже утопил. Не самое лучшее начало лета. Дом Бьянки находится на берегу озера и оборудован собственным пирсом. Поскольку никто не снимал момент аварии AL26, непонятно, почему утонула яхта. Одна из версий — яхта дала течь.

Спасти лодку пытались по-разному, в том числе с помощью другого катера. Но ни один из них не сработал. В какой-то момент было решено спасать яхту с помощью автомобилей, благо глубина озера в самом глубоком месте составляет всего 4,1 метра.

Беда в том, что ни на одной машине не было лебедки, которая при стоимости всего 1500 могла спасти сотни тысяч, без проблем вытащив на берег Parvati, вес которой составляет 3,18 тонны.

Цены на моторные яхты Parvati AL26 начинаются от 295 000 долларов. Стоимость лифтованного Jeep Wrangler составляет около 50 000 долларов, а пикапа Ford Raptor — примерно 60 000 долларов. Итого миллионер утопил имущества на 405 000 долларов (более 28 млн рублей). Кстати, Jeep принадлежал его жене.

Аварии сразу после покупки — не редкость. Недавно мужчина разбил машину, на которую копил много лет, сразу после получения ее в салоне, проехав лишь с десяток метров.

Фото: Facebook

Видео: Youtube