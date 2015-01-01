Новые правила тюнинга автомобилей перенесли на 1 февраля 2021 года

Изначально они должны были начать действовать с 1 июля этого года.

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Автовладельцам до 1 февраля 2021 года дали передышку — вступление в силу новых правил автотюнинга отложено. По новым правилам автовладельцы должны будут получить в ГИБДД разрешение на внесение изменений в конструкцию машины и свидетельство о соответствии требованиям безопасности. Для этого нужно подать заявление и предъявить заключение предварительной технической экспертизы от испытательной лаборатории.

После переделки автовладелец вновь должен будет посетить ГИБДД и получить свидетельство. Для этого придется предъявить сам автомобиль, заявление, протокол проверки безопасности конструкции и квитанцию об оплате пошлины.

При установке газового оборудования понадобится декларация от производителя работ, сообщает РИА «Новости».

Разрешение на тюнинг могут и не дать, если документы поддельные, уничтожен идентификационный номер автомобиля, увеличена разрешенная максимальная масса автомобиля, установлены непредусмотренные для этой модели запчасти или смонтировано грузоподъемное оборудование.

Также сегодня стало известно, что Минздрав отложил введениеновых правил получения справок для водителей.

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