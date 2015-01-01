Новые правила тюнинга автомобилей перенесли на 1 февраля 2021 года — журнал За рулем

Новые правила тюнинга автомобилей перенесли на 1 февраля 2021 года

Изначально они должны были начать действовать с 1 июля этого года.

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Автовладельцам до 1 февраля 2021 года дали передышку — вступление в силу новых правил автотюнинга отложено. По новым правилам автовладельцы должны будут получить в ГИБДД разрешение на внесение изменений в конструкцию машины и свидетельство о соответствии требованиям безопасности. Для этого нужно подать заявление и предъявить заключение предварительной технической экспертизы от испытательной лаборатории.

После переделки автовладелец вновь должен будет посетить ГИБДД и получить свидетельство. Для этого придется предъявить сам автомобиль, заявление, протокол проверки безопасности конструкции и квитанцию об оплате пошлины.

При установке газового оборудования понадобится декларация от производителя работ, сообщает РИА «Новости».

Разрешение на тюнинг могут и не дать, если документы поддельные, уничтожен идентификационный номер автомобиля, увеличена разрешенная максимальная масса автомобиля, установлены непредусмотренные для этой модели запчасти или смонтировано грузоподъемное оборудование.

Фото:Depositphotos

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