Обязательные тесты на алкоголь и наркотики пока отложили

Минздрав отложил новые правила получения справок для водителей. Сдавать тесты на хроническое потребление алкоголя и наркотики обяжут лишь тех, в отношении кого врач-нарколог установит наличие клинических признаков соответствующего заболевания.

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Теперь срок введения тестирования на алкоголь и наркотики в моче и крови при получении медсправки сдвигается до 1 января 2021 года, хотя планировалось начать все в июле. Минздрав России утвердил приказ, временно сохраняющий действующие правила медицинского освидетельствования водителей. Он вступает в силу с 30 июня 2020 года, то есть с 1 июля тесты не начнутся.

Напомним суть проблемы: сделать тесты на алкоголь и наркотики при получении и обмене прав обязательными планировалось с ноября 2019 года. Стоимость теста, по оценкам экспертов, должна была составить около 5 тыс. рублей, а поставщиком оборудования могла стать единственная фирма. Таким образом, стоимость медстправки для водителей могла взлететь до 7 тыс. — 10 тыс. рублей.

Водители выстроились в длинные очереди, чтобы успеть получить медстправки по «старым» ценам. Путин назвал ситуацию недопустимой, и введение нормы отложили до 1 июля 2020 года. Позже Минздрав предложил проводить такие тесты не всем подряд, а лишь на усмотрение врача-психиатра-нарколога при выявлении симптомов и синдромов заболевания.

Дополнительная проработка вопроса показала, что такие требования могут быть сохранены только для отдельных граждан. В связи с этим был разработан соответствующий проект приказа, который «позволит снизить стоимость такого исследования для гражданина», пояснили агентству ТАСС в Минздраве. Однако сдвижка эта временная, и необходима для того, чтобы сделать процесс экспертного обсуждения более детальным и дать время регионам подготовиться к проведению соответствующих освидетельствований, подчеркнули в Минздраве. То есть совсем от новой нормы ведомство отказываться не намерено.

Пьяных за рулем на дорогах России по-прежнему много, и выявлять людей, склонных к злоупотреблениям спиртосодержащими напитками и наркоманов было бы неплохо еще на стадии прохождения медкомиссии. Но как сделать так, чтобы это дополнительное тестирование не увеличивало в разы стоимость медсправки, пока решения не нашлось.

Одно из последних резонансных ДТП, которое привело к печальным последствиям, произошло совсем недавно с актером Михаилом Ефремовым. Позже в его крови обнаружили ударную дозу алкоголя и следы наркотиков.

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