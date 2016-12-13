Хантер проверяет тебя на прочность: японец тестирует УАЗ — журнал За рулем

Хантер проверяет тебя на прочность: японец тестирует УАЗ

Журналист осуществил давнюю мечту.

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«Во время пандемии, когда большинство тест-драйвов новых машин отменены, я наконец-то смог протестировать автомобили, на которых обычно не езжу. В этот раз ко мне в руки попал черный UAZ Hunter!» — написал Масанобу Икенохира. Как ни странно, автомобиль ему понравился! Хотя создается впечатление, что он усердно пытался найти в нем плюсы.

Журналист отмечает, что водительское кресло в автомобиле спартанское — сиденье и спинка довольно жесткие. Ощущение такое, словно находишься на деревянной скамейке в парке, подложив тоненькую подушку, при этом осанка сохраняется в правильном положении. В автомобиле нет тахометра (удивительно!), рычаг рядом с сиденьем водителя предназначен для переключения передач, но есть и второй рычаг рядом, вспомогательный, для включения понижающей передачи.

Двигатель запускается с первого раза (неожиданно!) и работает довольно тихо. Его объем составляет 2,7 л, мощность — 128 л.с., использует он высокооктановый бензин. Ускорение у автомобиля хорошее: даже не верится, что 1,8-тонный «крокодил» разгоняется так легко и быстро! По ощущениям он похож на старый раллийный, который был переделан для бездорожья.

Передняя подвеска пружинная, сзади установлены продольные рессоры, но дискомфорта это не вызывает. Через пять минут журналист уже забыл о неудобных сиденьях и похвалил хорошую обзорность автомобиля и его компактность (длина 4,1 м,ширина 1,73 м). Хотя и отметил, что, если смотреть на Хантер со стороны, он выглядит довольно громоздким, потому что его высота больше двух метров. «Обут» он в русские шины «Кама-219» размерностью 225/75R16.

Японец отмечает, что первое его впечатление от автомобиля было очень сильным. Это настолько мужественная машина, что он даже подумывал «переключиться» на этого «охотника». Модель редкая, привлекает внимание, но о комфорте не может быть и речи, этот внедорожник скорее создан для того, чтобы проверять водителя на прочность. Да и стоит он в Японии немало — 3,5 миллиона иен (2,3 млн рублей), и это без учета налогов! Так что, пожалуй, покупать себе такой он не будет.

Хантер проверяет тебя на прочность: японец тестирует УАЗ

Журналист осуществил давнюю мечту.

Хантер проверяет тебя на прочность: японец тестирует УАЗ — фото 1142381Хантер проверяет тебя на прочность: японец тестирует УАЗ — фото 1142377Хантер проверяет тебя на прочность: японец тестирует УАЗ — фото 1142379Хантер проверяет тебя на прочность: японец тестирует УАЗ — фото 1142378Хантер проверяет тебя на прочность: японец тестирует УАЗ — фото 1142380Хантер проверяет тебя на прочность: японец тестирует УАЗ

Фото: bestcarweb.jp

Хантер проверяет тебя на прочность: японец тестирует УАЗ

Журналист осуществил давнюю мечту.

Хантер проверяет тебя на прочность: японец тестирует УАЗ — фото 1142380Хантер проверяет тебя на прочность: японец тестирует УАЗ — фото 1142381Хантер проверяет тебя на прочность: японец тестирует УАЗ — фото 1142377Хантер проверяет тебя на прочность: японец тестирует УАЗ — фото 1142379Хантер проверяет тебя на прочность: японец тестирует УАЗ — фото 1142378Хантер проверяет тебя на прочность: японец тестирует УАЗ
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Отзывы о УАЗ Hunter (1)

УАЗ 2014 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Срок владения у меня не автомобилем, но двигателем. Ко всему прочему F-Diesel 4JB1T устанавливается на сельскохозяйственную технику, а именно на самоходный разбрасыватель "Туман 2", агрегат более чем достойный и к нашей "салярке" не прихотлив.

Недостатки:

дорогой при покупке

Комментарий:

нет

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