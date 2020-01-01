В Xiaomi занялись разработкой автомобилей

Небольшой шум об этом возник пару дней назад. Виноват оказался слишком креативный отдел маркетинга.

Китайская корпорация Xiaomi, которая занимается производством гаджетов и техники, начала работу над собственным автомобилем. По крайней мере, компания представила в китайском сервисе микроблогов Weibo загадочный тизер новинки.

На нем некий внедорожник, по габаритам смахивающий на G—класс (или на Suzuki Jumny — зависит от удаленности наблюдателя от объекта!).

Ранее молодая и прорывная компания анонсировала разработку электрокара P7.

Однако шум оказался просто шумом: на картинке не прототип, а знакомый всем Сузуки Джимни.

Переборщил отдел маркетинга компании, работавший над освещением нового продукта, связанного с автомиром, но не имеющего ничего общего с реальными автомобилями. На тизере изображена модель 1:16 Suzuki Jimny, которая скоро появится в продаже на Xiaomi YouPin по цене 179 юаней, или около 22 евро по текущему обменному курсу.

YouPin — это площадка Xiaomi для реализации товаров, начиная от набора для картинга, самокатов, гироскутеров, телевизоров, смартфонов и заканчивая бумажными полотенцами, салфетками, кастрюльками и домиками для кошек. Причем в большинстве своем это товары сторонних брендов, так почему же их условно относят к товарам Xiaomi? На них есть особая маркировка, на них распространяются особые правила доставки и обслуживания. Площадка работает только по Китаю.

А вот модель CHERY EXEED TXL действительно существует, и продажи нового кроссовера стартуют в России до сентября.



Фото: Xiaomi