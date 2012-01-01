Хэмилтон и Экклстоун поспорили о расизме. Лучше бы о гонках

Бывший глава Формулы-1 Берни Экклстоун позволил себе откровенное высказывание о беспорядках в США. И теперь, возможно, ему запретят посещать его же соревнования.

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Бывший глава Формулы-1 Берни Экклстоун и пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поссорились. И все после того, как Экклстоун заявил в телеинтервью CNN, что «во многих случаях черные — большие расисты, чем белые». После этого на него все накинулись, хотя он позже уточнил свою позицию, отметив, что ничего не имеет против цвета кожи. Споры проходят на фоне протестов в Соединенных Штатах, направленных против расизма и дискриминации, которые начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.

Льюис Хэмилтон прокомментировал высказывание Экклстоуна, отметив, что тот, хотя и представляет старое поколение, говорит возмутительные вещи. Такие высказывания показывают, насколько общество еще далеко от настоящего равенства.

«Если человек, десятилетиями возглавлявший Формулу-1, не понимает глубоко укоренившихся проблем, с которыми темнокожие сталкиваются каждый день, то какого понимания мы ждем от людей, которые работали под его руководством?» — написал Хэмилтон в Инстаграм.

Сам Хэмилтон активно поддерживает движение Black Lives Matter, а также запустил проект «Комиссия Хэмилтона», чтобы помогать людям с различным цветом кожи попадать в автоспорт.

Между тем, Экклстоуна лишили поста почетного главы чемпионата, и руководство Формулы-1 собирается запретить ему посещение этапов гонки.

«В тот момент, когда общество требует единства в борьбе с неравенством и расизмом, мы полностью не согласны с комментариями Берни Экклстоуна, которым нет места ни в Формуле-1, ни в обществе. Мистер Экклстоун не играет никакой роли в Формуле-1 с тех пор, как он покинул нашу организацию в 2017 году. Его статус почетного руководителя серии истек в январе 2020 года», говорится в официальном заявлении руководства.

Однако 89-летний Берни Экклстоун снова за словом в карман не полез и отметил, что всегда найдет возможность посетить Гран-при Формулы-1. Например, в России.

Он пояснил также, что никогда не считал себя расистом. В своей жизни он встречал белых людей, которые ему не нравились, но такого никогда не было с афроамериканцами. Даже когда его ограбили три чернокожих парня и он попал в больницу, ничего против афроамериканцев он не имел, приводит слова Экклстоуна Grandprix.

«Что касается расизма... Если черного или белого человека не берут на работу, то нужно понимать, происходит это из-за цвета кожи или из-за того, что такая работа ему не по плечу. Я говорю именно об этом. Так что я против всех этих маршей. Люди выходят на протесты и хотят снести власть полиции, что приведет к катастрофе. При этом, если спросить, против чего они протестуют, они, скорее всего, даже не найдут ответа», — добавил Экклстоун.



Однако, похоже, новым заявлением он только подлил масла в огонь.

Ранее за свои «нетолерантные» высказывания поплатилась и российская телеведущая Ксения Собчак. Компания Audi на фоне скандала расторгла с ней рекламный контракт.

Фото: Zuma/TASS, PA/ТАСС