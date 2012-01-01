На полигоне разбили Mitsubishi Outlander российской сборки

Проводились тесты на соответствие требованиям Таможенного союза.

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Кроссовер Mitsubishi Outlander проверили на соответствие российским требованиям. Проверку проводило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). У агентства заключен госконтракт с ФГУП «НАМИ», поэтому все манипуляции с предоставленным образцом проводились на его площадях.

Испытаниям подвергся серийный автомобиль, сошедший с конвейера ООО «ПСМА Рус» (совместного предприятия Peugeot-Citroen и Mitsubishi Motors) — в отчете Росстандарта он значится как «полнокомплектное транспортное средство Mitsubishi Outlander типа CW0 модификации GF2WXTSHLAZ категории М1, экологический класс 5». Машину проверяли по ряду параметров.

Контролировались оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, наличие устройства вызова экстренных служб, вредные выбросы, уровень внутреннего шума, содержание вредных веществ в салоне. Кроме того, проверялось соответствие показателю «защита водителя и пассажиров в случае бокового столкновения» — был проведен боковой краш-тест.

В результате специалисты сделали вывод: испытания показали, что образец Mitsubishi Outlander соответствует требованиям технического регламента. А также установлено, что завод-изготовитель не нарушает Федеральный закон об обеспечении единства измерений. Напомним, что Росстандарт занимается проверкой всех производителей на соблюдение требований техрегламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденный 28 июня 2018 года.

Mitsubishi Outlander и Pajero Sport 2020 модельного года комплектуются медиасистемой Яндекс.Авто.

Фото: Mitsubishi Motors