Цены на бензин установили новый рекорд

Оптовая цена бензина Аи-95 достигла 57,7 тыс. рублей за тонну, в рознице пока прибавка несущественная.

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На торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи оптовая цена автомобильного бензина Аи-95 в понедельник обновила рекорд и достигла 57,7 тыс. рублей за тонну, что на 0,5% выше предыдущего значения, сообщает ТАСС.

В Европейской части России цена Аи-95 на торгах 29 июня выросла на 0,4% и достигла своего нового максимального значения — 58,17 тыс. рублей за тонну, в Москве она поднялась до рекордных 59,83 тыс. рублей за тонну (+0,44%), а в Санкт-Петербурге — до 60,34 тыс. рублей за тонну (+0,02%).

Оптовая стоимость топлива Аи-92 практически не изменилась и составляет 50,45 тыс. рублей за тонну, а цена летнего дизтоплива по сравнению с 26 июня выросла на 0,14% — до 48,53 тыс. рублей за тонну, сообщает ТАСС.

На торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи формируется оптовая цена топлива, при этом реализуется не более 20% от общего производства бензина в России.От резких колебаний цен на АЗС в России должен удерживать специальный налоговый регулятор — демпфер — при высоких ценах на нефть НПЗ получают компенсацию в виде отрицательного акциза, а при очень низких — наоборот, должны платить государству сверхприбыли.

Тем не менее, средние розничные цены на бензин марки АИ-92 в России за период с 15 по 19 июня 2020 года выросли на 17 копеек по сравнению с предыдущей неделей и составили 42,98 рубля за литр, а АИ-95 — на 22 копейки, достигнув 46,28 рубля. Рост несущественный, однако посмотрим, как дальше будут развиваться события, потому что повышение цен в оптовом звене оптимизма не добавляет.