Компания Audi объявила в России отзыв 389 автомобилей Audi A3 и A6 2017–2019 годов выпуска, у которых обнаружены проблемы с определением местоположения блоком управления системы вызова экстренных оперативных служб. В результате, в случае ДТП, в систему передаются неверные координаты.
Для устранения неисправности владельцам отзываемых машин необходимо обратиться в сервис ближайшего удобного официального дилера Audi, специалисты которого проведут все работы за счет завода-изготовителя. При этом предусматривается проверка блока управления и его заменена при необходимости.
О том, что машина участвует в сервисной кампании владельцев автомобилей оповестят официальные представители ООО «Фольксваген Груп РУС» по телефону или почте. Узнать о необходимости ремонта можно и самостоятельно, сверив VIN—код своего автомобиля со списком кодов отзываемых транспортных средств, опубликованным на сайте Росстандарта.
- Ранее у некоторых машин Ауди были обнаружены проблемы с управляемостью.
Фото: Audi