Новый кроссовер Chery Tiggo 7 Pro: в продаже в сентябре

Это будет новая для нас, но не для Китая модель.

Материалы по теме Новое поколение Chery Tiggo 7 в России появится осенью

Российское представительство марки Chery подтвердило, что продажи кроссовера Tiggo 7 Pro в России начнутся до конца третьего квартала 2020 года. В модельном ряду бренда Tiggo 7 Pro должен занять промежуточную ступень между Tiggo 7 и Tiggo 8.

В компании уточнили, что новинка базируется на платформе T1X — ее в своей основе содержит не только «ближайший родственник» Tiggo 7, но также Tiggo 4 и Tiggo 8. Платформа позволяет получать колесную базу от 2560 до 2800 мм и дорожный просвет от 145 до 190 мм. По клиренсу у Tiggo 7 Pro как раз максимальный показатель, а колесная база равна 2670 мм.

Углы въезда и съезда —- типичные для современных паркетников, 20° и 21° соответственно. Передняя подвеска Tiggo 7 Pro — типа McPherson. Задняя — независимая многорычажная. Стал известен и объем багажного отделения — 475 литров, а при сложенных задних сиденьях показатель вырастает до 1500 литров.

С продающимся сейчас в России Tiggo 7 версию с приставкой Pro, которая приедет к нам в сентябре, разделяет поколение. В Китае продаются не только новые Tiggo 7 Pro, но и актуальные Tiggo 7, у нас же «просто семерку» оставят в первом поколении, а за новую генерацию будет отвечать как раз Tiggo 7 Pro. В салоне новых машин будет виртуальная приборка, большой мультимедийный экран, «климат» с сенсорным управлением и электронный джойстик трансмиссии на центральной консоли.

Ранее стало известно, что силовым агрегатом Tiggo 7 Pro будет служить 1,6-литровый 197-сильный турбомотор и 7-ступенчатый робот Getrag.

Фото: Chery