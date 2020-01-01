На продажу выставлен Pulse Autocycle 1988 года с двигателем от мотоцикла Honda Goldwing, которых было выпущено всего 360 штук с 1984 по 1990 годы.

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Детище авиационного инженера Джима Беде, Pulse Autocycle (изначально носивший название Litestar), представляет собой нечто среднее между мотоциклом и автомобилем — отсюда и название «Автоцикл». Создатели аппарата явно вдохновились дизайном военных истребителей.

Кузов, сделанный из стекловолокна, вмещает двух пассажиров, сидящих друг за другом, и напоминает маленький самолет Bede BD-5 — еще одно творение Джима Беде.

Автоцикл также имеет крылья, хотя они используются не для полета, а для установки 8-дюймовых боковых колес, которые помогали машине сохранить равновесие во время остановок или в поворотах. Несмотря на четыре колеса, Pulse Autocycle кое-где классифицировался как трехколесный мотоцикл, поскольку одновременно земли могли касаться только три из них.

То есть перед нами мотоцикл со вспомогательными колесами и рулевым колесом, оснащенный 4-цилиндровым двигателем Honda Goldwing объемом 1,2 литра и мощностью 94 лошадиных силы, а также с 5-ступенчатой механикой и черно-красным кожаным салоном. Pulse Autocycle выставлен на eBay по цене 27 800 долларов США (почти 2 млн рублей).

Пробег машины составляет 17 817 километров, она имеет два ключа, заводской фаркоп, кондиционер, приборную панель, кассетную аудиосистему с AM/FM, фару и стеклоочиститель. До 100 км/ч 453-килограммовый автомобиль разгоняется менее чем за 7 секунд, развивая максимальную скорость 209 км/ч.

Это странный самолет или машина? — это странный автоцикл! На продажу выставлен Pulse Autocycle 1988 года с двигателем от мотоцикла Honda Goldwing, которых было выпущено всего 360 штук с 1984 по 1990 годы. Это странный самолет или машина? — это странный автоцикл!

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Фото: eBay