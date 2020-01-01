В прошлом году компании Toyota и Suzuki заявили о сотрудничестве в сфере совместных разработок. И вот большое событие: Suzuki добавила в модельный ряд в Европе новый гибридный внедорожник Across. Но это казалась немного переделанная версия Toyota RAV4 Prime PHEV.
Внешне Across получил ряд визуальных изменений, чтобы его не путали с «донором». Изменена передняя облицовка, чуть увеличена решетка радиатора, а светодиодные фары получили более изящную форму. Боковой профиль у моделей идентичный, как и «вид» сзади. Когда осенью в Европе начнутся продажи, автомобиль предложат в шести цветах на выбор.
Под капотом Suzuki Across гибридная система с подключаемым модулем, состоящая из 2,5-литрового бензинового мотора, двух электродвигателей, по одному на каждую ось, и установленной под полом аккумуляторной батареи энергоемкостью 18,1 кВт.ч. Мощность четырехцилиндрового двигателя внутреннего сгорания — 173 л.с., а электродвигатели добавляют 180 л.с. и 54 л.с. (134 и 40 кВт) соответственно.
Энергоемкости батареи хватает для пробега в 75 километров в чисто электрическом режиме, прежде чем включится 2,5-литровый двигатель. Аналогичная версия RAV4 может проехать 95 километров. Максимальная скорость нового кроссовера оценивается в 180 километров в час.
В Европе продажи автомобиля начнутся осенью 2020 года. Цены еще не определены, но меньше 28 тыс долларов (2 млн рублей на наши деньги) Suzuki Across стоить не может.
- Между тем, немецкие эклоги выступают против моды на внедорожники и кроссоверы и объявили голосование за самую «вредную» модель. Экозащитники будут добиваться снятия с производства SUV, который получит премию «Золотой гриф 2020».
Продажи гибридного кроссовера начнутся осенью.Новый Suzuki Across? Да это перелицованный Toyota RAV4!
Фото: Suzuki