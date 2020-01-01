Продажи гибридного кроссовера начнутся осенью.

Материалы по теме Объединение Nissan и Honda: блок против Toyota

В прошлом году компании Toyota и Suzuki заявили о сотрудничестве в сфере совместных разработок. И вот большое событие: Suzuki добавила в модельный ряд в Европе новый гибридный внедорожник Across. Но это казалась немного переделанная версия Toyota RAV4 Prime PHEV.

Внешне Across получил ряд визуальных изменений, чтобы его не путали с «донором». Изменена передняя облицовка, чуть увеличена решетка радиатора, а светодиодные фары получили более изящную форму. Боковой профиль у моделей идентичный, как и «вид» сзади. Когда осенью в Европе начнутся продажи, автомобиль предложат в шести цветах на выбор.

Под капотом Suzuki Across гибридная система с подключаемым модулем, состоящая из 2,5-литрового бензинового мотора, двух электродвигателей, по одному на каждую ось, и установленной под полом аккумуляторной батареи энергоемкостью 18,1 кВт.ч. Мощность четырехцилиндрового двигателя внутреннего сгорания — 173 л.с., а электродвигатели добавляют 180 л.с. и 54 л.с. (134 и 40 кВт) соответственно.

Энергоемкости батареи хватает для пробега в 75 километров в чисто электрическом режиме, прежде чем включится 2,5-литровый двигатель. Аналогичная версия RAV4 может проехать 95 километров. Максимальная скорость нового кроссовера оценивается в 180 километров в час.

В Европе продажи автомобиля начнутся осенью 2020 года. Цены еще не определены, но меньше 28 тыс долларов (2 млн рублей на наши деньги) Suzuki Across стоить не может.

Между тем, немецкие эклоги выступают против моды на внедорожники и кроссоверы и объявили голосование за самую «вредную» модель. Экозащитники будут добиваться снятия с производства SUV, который получит премию «Золотой гриф 2020».

Новый Suzuki Across? Да это перелицованный Toyota RAV4! Продажи гибридного кроссовера начнутся осенью. Новый Suzuki Across? Да это перелицованный Toyota RAV4!

Фото: Suzuki