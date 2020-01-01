Новый Suzuki Across? Да это перелицованный Toyota RAV4! — журнал За рулем

Новый Suzuki Across? Да это перелицованный Toyota RAV4!

Продажи гибридного кроссовера начнутся осенью.

Материалы по теме
Объединение Nissan и Honda: блок против Toyota

В прошлом году компании Toyota и Suzuki заявили о сотрудничестве в сфере совместных разработок. И вот большое событие: Suzuki добавила в модельный ряд в Европе новый гибридный внедорожник Across. Но это казалась немного переделанная версия Toyota RAV4 Prime PHEV.

Внешне Across получил ряд визуальных изменений, чтобы его не путали с «донором». Изменена передняя облицовка, чуть увеличена решетка радиатора, а светодиодные фары получили более изящную форму. Боковой профиль у моделей идентичный, как и «вид» сзади. Когда осенью в Европе начнутся продажи, автомобиль предложат в шести цветах на выбор.

Под капотом Suzuki Across гибридная система с подключаемым модулем, состоящая из 2,5-литрового бензинового мотора, двух электродвигателей, по одному на каждую ось, и установленной под полом аккумуляторной батареи энергоемкостью 18,1 кВт.ч. Мощность четырехцилиндрового двигателя внутреннего сгорания — 173 л.с., а электродвигатели добавляют 180 л.с. и 54 л.с. (134 и 40 кВт) соответственно.

Энергоемкости батареи хватает для пробега в 75 километров в чисто электрическом режиме, прежде чем включится 2,5-литровый двигатель. Аналогичная версия RAV4 может проехать 95 километров. Максимальная скорость нового кроссовера оценивается в 180 километров в час.

В Европе продажи автомобиля начнутся осенью 2020 года. Цены еще не определены, но меньше 28 тыс долларов (2 млн рублей на наши деньги) Suzuki Across стоить не может.

  • Между тем, немецкие эклоги выступают против моды на внедорожники и кроссоверы и объявили голосование за самую «вредную» модель. Экозащитники будут добиваться снятия с производства SUV, который получит премию «Золотой гриф 2020».
Новый Suzuki Across? Да это перелицованный Toyota RAV4!

Продажи гибридного кроссовера начнутся осенью.

Новый Suzuki Across? Да это перелицованный Toyota RAV4! — фото 1142775Новый Suzuki Across? Да это перелицованный Toyota RAV4! — фото 1142776Новый Suzuki Across? Да это перелицованный Toyota RAV4! — фото 1142777Новый Suzuki Across? Да это перелицованный Toyota RAV4!

Фото: Suzuki

Новый Suzuki Across? Да это перелицованный Toyota RAV4!

Продажи гибридного кроссовера начнутся осенью.

Новый Suzuki Across? Да это перелицованный Toyota RAV4! — фото 1142776Новый Suzuki Across? Да это перелицованный Toyota RAV4! — фото 1142775Новый Suzuki Across? Да это перелицованный Toyota RAV4! — фото 1142777Новый Suzuki Across? Да это перелицованный Toyota RAV4!
2862
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Оцените материал
1:—1
Читать комментарии (2)
Загрузка...