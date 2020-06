Экологи бушуют: идет голосование за самый вредный внедорожник

Антилидер, выбранный из пяти номинантов, получит премию «Золотой гриф 2020», и экозащитники будут добиваться снятия модели с производства.

Der Goldene Geier 2020 («Золотой гриф 2020») — это своеобразная премия, которую вручат самому вредному автомобилю немецкие экологи. В этом году союз немецких экологов хочет присвоить ее самому вредному внедорожнику и будет добиваться, чтобы производство этого автомобиля было остановлено. Голосовать могут все желающие, зарегистрировавшись на сайте duh.de/goldenergeier.

В качестве претендентов на «малину» выбраны пять наиболее часто критикуемых экологами внедорожников: гибрид Audi Q7, BMW X7, Range Rover Sport, VW Amarok и Mercedes GLS.

«Модели, предлагаемые производителями, становятся с каждым годом все тяжелее, длиннее и выше, а нам нужны легкие и эффективные транспортные средства. Из-за моды производители продолжают выпускать бессмысленных бронеподобных монстров, ведь их можно продавать подороже, но в конечном счете за это расплачивается климат и мы, люди», — отмечает экоактивист Барбара Метц.

Следующие пять внедорожников вышли в финальный раунд (замеры выбросов и расхода топлива произведены союзом немецких экологов по собственной методике):

BMW X7 M50i длиной 5,15 м и шириной 2,22 м не вписывается в стандартные парковочные места. Масса — 2,6 тонны, а мощность двигателя — 530 л.с. Это один из худших автомобилей по воздействию на климат: он, в среднем, потребляет 15 литров бензина на 100 км, а выбросы CO 2 составляют 357 г на км.

Range Rover Sport SVR: длина — 4,88 метра, ширина — более 2,22 метра, масса — 2,6 тонны, мощность — 575 л.с., расход топлива — 16,4 литра на 100 км, выбросы CO 2 — 390 г/км.

Плагин-гибрид Audi Q7 55 TFSI e quattro: длина —- более 5,06 м, ширина — 2,21 м, вес — 2,53 т, мощность мотора — 340 л.с., расход топлива — 12,7 л на 100 км и величина выбросов — 302 г CO 2 на км. Гибрид Audi Q7 является примером мошенничества со стороны автопроизводителей, отмечают экологи: оснащая его дополнительным электродвигателем, компания получила госфинансирование на производство более экологичного подключаемого гибрида. В то время как другие страны ЕС прямо не рекламируют внедорожники с подключаемым модулем, правительство Германии поддерживает такую покупку, субсидия на автомобиль составляет 3750 евро. Между тем, реальные измерения показывают, что выбросы CO 2 составляют 302 г на км пути и более чем в три раза превышают целевое значение CO 2 в ЕС для этого тяжелого автомобиля.

VW Amarok Aventura: длина — 5,25 метра, ширина — более 2,24 метра, масса — 2,3 тонны, мощность — 258 л.с., расход дизельного топлива — 10,4 литра на 100 км и уровень выбросов — 276 г CO 2 на км. Его дизельный двигатель загрязняет городской воздух особенно сильно высокими выбросами NOx (оксиды азота), поскольку он соответствует только старому стандарту выбросов для коммерческих автомобилей Euro 6b. Его габариты не соответствуют стандартному парковочному месту, он длиннее и шире, чем любой другой внедорожник.

Mercedes GLS 36 AMG: 5,21 метра в длину, 2,16 метра в ширину, масса — 2,6 тонны, мощность — 634 л.с., потребляет 19,3 литра на 100 км и выделяет 459,3 г CO 2 на км. Этот внедорожник отличается самой большой прожорливостью и высоким уровнем выбросов.



Автомобиль, набравший большое количество голосов, в августе будет награжден «Золотым грифом 2020», а это значит, что экологи будут добиваться снятия модели с производства. Таким образом они собираются противостоять моде на кроссоверы и внедорожники, а между тем, тенденция такова, что только VW планирует нарастить их долю среди всех выпущенных машин до 50% к 2025 году.

Фото: фирмы-производители