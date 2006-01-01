Объявлен самый масштабный отзыв машин в истории Volvo

В сервисной кампании участвуют модели S60, S60L, S60 CC, V60, V70, XC60, XC70, S80 и S80L, выпущенные с 2006 по 2019 годы.

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Компания Volvo обнаружила дефект ремней безопасности передних пассажиров у 2,18 млн автомобилей, проданных во многих странах мира. Проблема связана со стальным тросом системы крепления ремня безопасности, который подвержен износу. Это приводит к тому, что во время аварии ремень может не удержать человека в кресле.

Это первый столь масштабный отзыв за всю 93-летнюю историю Volvo.

Более 400 тысяч машин с описанным дефектом находятся в Швеции, более 300 тысяч — в Соединенных Штатах, 245 тысяч — в Китае, 178 тысяч — в Германии и 169 тысяч — в Великобритании. Не исключено, что сервисная кампания коснется и России.

Представители Volvo будут оповещать владельцев отзываемых автомобилей начиная с июля 2020 года. Им будет предложено записаться в сервис любого официального дилера Volvo, специалисты которого заменят стальной трос фиксированным кронштейном компании Autoliv за счет производителя.

«Это надежное решение, исключающее риск возникновения проблемы в будущем», — объяснили выбор метода устранения неисправности в компании.

Ранее под отзыв попали 10 тысяч машин Вольво из-за отказов электроники.

Фото: Volvo