Глава ГИБДД: постоянным нарушителям ПДД нужно запретить пользоваться каршерингом

Для контроля каршеринговые компании могут создать базы данных нарушителей и в случае необходимости направлять запросы в Госавтоинспекцию для проверки отдельных лиц.

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Увеличение количества каршерингового транспорта привело к росту ДТП с прокатными автомобилями, отметил глава ГИБДД России Михаил Черников в интервью газете «Аргументы и факты».

Он даже нарисовал среднестатистический портрет таких нарушителей:

«…молодой водитель, который в силу возраста или небольшого опыта управления автомобилем считает, что „обезличенный“ автомобиль можно эксплуатировать в самой жесткой форме».

Только зря такие водители полагают, что при управлении арендованным автомобилем соблюдать правила совсем необязательно. Все нарушители несут наказание, и доказательство этому — новостные ленты с описанием резонансных случаев и протоколы о нарушении ПДД.

А в целом следует повысить требования к пользователям каршеринга, считает Черников. Если водитель был неоднократно замечен в противоправном поведении за рулем, ему следует вообще запретить пользоваться арендованным транспортом.

Реализовать это можно достаточно просто — каршеринговые компании должны создать базы данных нарушителей и в случае необходимости направлять запросы в ГИБДД для проверки наличия у пользователей грубых и систематических нарушений правил дорожного движения.

Главная проблема каршеринга — двуногая, считает главный редактор «За рулем».



Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС