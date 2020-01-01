Автомобили, которые мы «потеряли» и «обрели» в июне

Аналитики подсчитали модели, которые ушли и появились на рынке в прошлом месяце, а также обновления, новые комплектации и новые модели, доступные пока по предзаказу.

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Так, в июне сразу три модели исчезли с официальных сайтов компаний — кроссовер Haval H2, а также компактвэны Renault Dokker и Dokker Stepway, отмечают эксперты сайта «Цена Авто».

Марка Chevrolet вывела на рынок модели массового сегмента — хэтчбек Spark и седаны Nexia и Cobalt. Впрочем, новыми их не назовешь, просто ранее они продавались под брендом Ravon. А вот лифтбек Volkswagen Arteon и новый купе-кроссовер Kia XCeed, производство которого налажено на заводе «Автотор» в Калининграде — это уже полноценные новинки.

Кроме того, на нашем рынке появился обновленный Renault Kaptur, его выпускают в Москве. Для моделей Foton Sauvana, Haval F7x, Lexus ES250 и NX200, Porsche Cayenne GTS и Cayenne GTS Coupe, Skoda Superb и Volkswagen Tiguan — расширен список комплектаций, а у Skoda Rapid появилась новая версия Hockey Edition.

Открыт прием заказов или объявлены цены на полностью электрический полноразмерный кроссовер Audi e-tron, новый универсал Audi A6 Avant и новые модификации бизнес-седана Audi A6 45 TDI quattro и четырехдверного купе Audi A7 Sportback 45 TDI quattro. Новинки поступят в продажу в августе 2020 года.

BMW открыла предзаказ на новые BMW M5 и BMW M5 Competition, а Mercedes-Benz — на обновленный седан E-класса. Land Rover предлагает первые 130 Defender нового поколения в комплектациях SE и HSE. Основные продажи модели стартуют только осенью.

Обновленный Renault Kaptur дилеры предлагают от 1 020 000 рублей.

Фото: Renault