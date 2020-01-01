Один из участников конкурса предложил сделать кабриолет, который ездит на меде, оснащен отсеком для животных, за которыми удобно присматривать, а также статуэткой бабочки на капоте.

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Компания Rolls-Royce завершила прием заявок на конкурс молодых дизайнеров, который был объявлен в апреле. Согласно заявлению компании, они получили более 5000 работ от детей в возрасте до 16 лет из более чем 80 стран.

Rolls-Royce отобрал 220 заявок, из которых к середине июля будут выбраны победители. Некоторые из них представлены в галерее ниже, одна из заявок поступила от 8-летнего ребенка, который предложил рисунок кабриолета на медовом двигателе. Полное собрание рисунков и эскизов есть на специальном сайте конкурса Rolls-Royce Young Designer Competition.

Rolls-Royce ищет дизайнеров среди школьников Один из участников конкурса предложил сделать кабриолет, который ездит на меде, оснащен отсеком для животных, за которыми удобно присматривать, а также статуэткой бабочки на капоте. Rolls-Royce ищет дизайнеров среди школьников

Победителю конкурса будет предоставлена поездка на Роллс-Ройсе с водителем в школу и обратно. Участники, занявшие второе место, получат сертификат, подписанный генеральным директором Rolls-Royce Motor Cars Торстеном Мюллер-Отвосом.

Что собой представляют современные автомобили Rolls-Royce, вы можете узнать здесь.

Фото: Rolls-Royce