Русские долго запрягают, но быстро ездят. А потому, говорят нам, надо ограничить скоростные лимиты на некоторых дорогах и снизить нештрафуемый порог превышения скорости (сейчас он составляет +19 км/ч) — чтобы все было «как в Европе». На самом деле в Европе все очень по-разному.
Моя встреча с этим неземным купе произошла в слякотной Москве, когда я почти забыл, как выглядят не только солнце, но и даже звезды. Wraith переводится как «видение», но звучит на русском как «рейс». Мне представилось вначале видение.