Блог Петра Меньших: Rolls Royce Wraith — сила без напряга — журнал За рулем

Блог Петра Меньших: Rolls Royce Wraith — сила без напряга

Моя встреча с этим неземным купе произошла в слякотной Москве, когда я почти забыл, как выглядят не только солнце, но и даже звезды. Wraith переводится как «видение», но звучит на русском как «рейс». Мне представилось вначале видение.

Rolls-Royce Wraith
Rolls-Royce Wraith

Rolls-Royce > Wraith

Открыв дверь навстречу самому себе, я увидел звездное небо. Зачем оно здесь, если сзади не так много места, а купе владеет хозяин с водительскими амбициями? Эх, прокачусь!

О том, как продемонстрировать силу без напряга, читать и смотреть видео здесь.


Фото: «За рулем»
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