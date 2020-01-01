Так будет выглядеть внедорожник INEOS Grenadier

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INEOS Automotive, дочерняя компания нефтехимического гиганта INEOS Group, показала внешность внедорожника Grenadier, который создается с нуля в содружестве с инжиниринговой фирмой Magna Steyr. INEOS Grenadier обещают сделать бескомпромиссным внедорожником, начиненным современными технологиями, и представляют как глобальную модель.

«Мы рады, что можем показать дизайн Grenadier на такой ранней стадии. Большинство производителей обычно хранят тайну до последнего, но мы — новый бренд, и мы хотим взять людей с собой в это захватывающее путешествие», — сказал генеральный директор INEOS Automotive Дирк Хайльманн.

Прототипам Grenadier в ближайшее время предстоит накатать около 1,8 миллиона тестовых километров. Все испытания будут идти без какого-либо привычного камуфляжа, что в компании считают дополнительным преимуществом — очевидно, расчет тут на то, что совершенно новая машина, лишенная камуфляжной пленки, вызовет повышенный интерес фотографов, а значит, получит больше бесплатной рекламы.

Специалисты компании расценивают дизайн как «легко считываемый» и долговечный, способный оставаться актуальным долгое время. Кузов, покоящийся на стальной раме, сделан из алюминия, композитов и сплавов высокой прочности.

Среди партнеров проекта помимо Magna Steyr значится компания MBTech, частично находящаяся в собственности у концерна Daimler AG, а кроме того, поставщиком двигателей заявлена BMW. По предварительным данным, под капотом окажется рядный шестицилиндровый мотор объемом 3,0 литра, работающий с 8-скоростным автоматом ZF и раздаткой с понижающим рядом.

В целом, машина спроектирована и позиционируется как преемник классического Land Rover Defender. Серийное производство INEOS Grenadier должно начаться в конце 2021 года.

Новое поколение Land Rover Defender имеет несущую конструкцию кузова и мало похоже на прежнюю модель.

Фото: INEOS Automotive