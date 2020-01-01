Плавучие станции Санкт-Петербурга стали принимать оплату топлива дистанционно.

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Компания Яндекс заявила о новой возможности приложений Заправки, Навигатор и Карты. Теперь через них можно оплачивать дистанционно не только топливо на АЗС, но и на плавучих станциях «Роснефти» в Санкт-Петербурге. Таким образом, капитану или владельцу яхты, прогулочного катера или гидроцикла не нужно идти на ПЗС. Достаточно подойти к заправочной станции и оплатить топливо через приложение, после чего судно будет заправлено.

Санкт-Петербург стал первым городом, где заработала новая услуга, экономящая не только время, но и позволяющая людям не контактировать лишний раз друг с другом в условиях распространения коронавируса.

«Дистанционная оплата топлива становится все более популярной среди водителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Здесь к сервису подключены 162 обычных АЗС. Пролив через него за первый квартал составил 6,7 млн литров, — рассказывают создатели Яндекс.Заправок Роман и Артём Прудниковы. — Мы хотели, чтобы удобная и безопасная оплата стала доступна и владельцам небольших судов, поэтому также подключили все 5 плавучих заправок сети „Роснефть“ » .

Напомним, что сервис Яндекс.Заправки объединяет 5500 АЗС по всей России. Сервисом активно пользуются уже почти миллион автомобилистов. В результате в первом квартале 2020 года через приложение с дистанционной оплатой было заправлено топлива на сумму около 3 млрд рублей.

Предоставлять электронные услуги автомобилистам хотят и в Сбербанке.

Фото: Яндекс, Michael Held / Unsplash