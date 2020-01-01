Его не стоит использовать как крючок по двум причинам.

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Необычные ситуации требуют особых мер реагирования. Маска во время пандемии коронавируса стала нашим повседневным атрибутом и теперь «у всех на устах». Поэтому многие хранят (по крайней мере одну) под рукой в автомобиле. Однако эксперты компании Dekra предупреждают: вешать ее на зеркало заднего вида опасно.

«На наш взгляд, даже относительно маленькие подвески на зеркале, такие как украшения, ароматические „елочки“ и тому подобное, опасны. Еще больше это относится к маске для лица с ее относительно большой площадью», — говорит Питер Рюккер, руководитель отдела исследования аварий компании Dekra.

Проблема даже не в том, что лишние предметы ограничивают поле зрения водителя, особенно при повороте направо. Даже миниатюрные штучки, болтающиеся на зеркале, отвлекают внимание больше, чем мы думаем. Водитель привыкает, что на краю его поля зрения всегда что-то двигается. Следствием этого является то, что он замечает движение вне транспортного средства, например, велосипедистов или пешеходов на правой стороне дороги, гораздо позже. И порой это приводит к серьезным авариям, которых можно было избежать, говорит эксперт.

Он напоминает, что маска предназначена для защиты людей, если же водитель прицепил ее на зеркало заднего вида, то делает все наоборот: подвергает опасности других участников движения.

Рекомендация простая — кладите маску в один из отсеков для хранения, самое простое — в бардачок. В любом случае зеркало заднего вида не подходит в качестве крючка для чего бы то ни было. И снимите «елочку» оттуда, кстати!