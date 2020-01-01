Российская версия седана получит ряд систем, пока недоступных на рынках других стран.

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Флагман Genesis получил не только подтяжку лица, но и расширенный список опций, среди которых адаптивная регулируемая подвеска и интеллектуальная система управления основным светом.

Подвеска Genesis Adaptive Control Suspension, доступная во всех комплектациях, меняет жесткость в зависимости от дорожных условий, влияя не только на комфорт, как утверждает производитель, но и на степень сцепления шин с поверхностью дороги. Система управления светом Intelligent Front-Lighting System позволяет не переключаться с дальнего света на ближний благодаря затенению зон, в которых появляется встречный или попутный транспорт.

Кроме того, появился ассистент предотвращения столкновений при выезде с парковки задним ходом, способная самостоятельно останавливать машину, если столкновение неизбежно.

Кроме того, Genesis G90 получил особую серию Stardust («Звездная пыль»). Таких седанов будет выпущено всего 50 штук, а отличаться они будут окраской кузова: сочетание в краске металла и углепластика создает эффект искрящегося жемчуга. Нижняя часть кузова окрашена черной краской Vik, благодаря чему создается контраст. Но в Россию эти машины не попадут — они предназначены для Южной Кореи.

Подробнее о модели Genesis G90 вы можете узнать здесь.

Фото: Genesis