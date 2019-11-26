Стоимость коммерческой версии внедорожника начинается от 44 000 долларов США.

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Из Великобритании пришла новость, что Land Rover возрождает название Hard Top, которое восходит к 1950-м годам, ​​для использования на коммерческих модификациях новых трехдверок Defender 90 и пятидверок Defender 110 4x4.

Наиболее очевидным внешним изменением в версии Defender Hard Top стало отсутствие задних боковых окон, но возможности буксировки, полезная нагрузка и способности преодоления бездорожья у автомобиля остались прежними.

Как и пассажирские версии Defender, модели Hard Top используют алюминиевую платформу D7x и полностью независимую пружинную подвеску. Пятидверный 110 Hard Top также будет доступен с опцией регулируемой пневматической подвески, обеспечивающей дорожный просвет в 291 мм. Такой автомобиль способен преодолевать брод глубиной 900 мм, а максимальный вес буксируемого прицепа составляет 3500 кг.

Автомобиль оснащен системой помощи при буксировке задним ходом прицепа, а система камер дает 3D-изображение, что позволяет водителям безопасно маневрировать в самых узких местах.

В автомобиле не предусмотрено сидений второго и третьего рядов, но зато есть дополнительное раскладное место в переднем ряду. В салоне установлена информационно-развлекательная система Pivo Pro с доступом к обновлениям через Apple CarPlay, Android Auto и Software-Over-Air.

Еще одна полезная фишка версии Hard Top — приложение Remote для смартфонов, с помощью которого руководство коммерческих предприятий может дистанционно отслеживать местоположение, уровень топлива и историю поездки такого автомобиля.

Стоимость новинки — от 44 000 долларов США. Полную техническую информацию компания обещает предоставить в этом году позднее.

Теперь у Defender есть грузовая модификация Стоимость коммерческой версии внедорожника начинается от 44 000 долларов США. Теперь у Defender есть грузовая модификация

Наш автор поделился впечатлениями от Land Rover Defender.

Фото: Land Rover