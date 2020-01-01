Михаил Ефремов отказался признавать вину в ДТП (обновлено)

Об этом рассказал адвокат актера Эльман Пашаев.

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Представляющий интересы Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал, что актер заявляет о своей невиновности в ДТП, сообщает «Москва 24».

«Более подробнее ничего пояснить не буду — это преждевременно, то есть данное преступление он не совершал», — сказал Пашаев.

Он признал, что ранее Ефремов говорил о «готовности платить», но только потому, что в аварии участвовал его автомобиль. И когда он говорил, что «хочу возместить», то речь шла не о возместить, а о «готовности платить». То есть это не нужно рассматривать как признание вины, это просто готовность добровольно оказать помощь пострадавшим.

Адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский уже прокомментировал это заявление.

«Мнение господина Ефремова расходится с показаниями экспертизы о том, что его автомобиль был полностью в исправном состоянии», — сказал он агентству ТАСС.

Добровинский добавил, что если автомобилем управляли иные силы, а самого Ефремова в нем не было, тогда суд рассмотрит создавшуюся коллизию.

Чуть позже Эльман Пашаев сделал еще одно заявление, чем окончательно всех запутал. Приводим его высказывание дословно по ленте агентства ТАСС:

«Не знаю, почему меня так поняли. Я не говорил, что он отказался от признания вины. Вопрос об этом в ходе допроса не поднимался . Мой подзащитный признает, что произошла автоавария с его машиной. И он готов помочь родственникам погибшего как верующий и добрый человек», — сказал адвокат.

Совсем другие слова актер говорил в покаянном видео. Интересно, как это интерпретирует Эльман Пашаев.



Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС