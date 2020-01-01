Volvo V40 вернется в виде кросс-купе

Модель станет первым купеобразным кроссовером компании — стильной версией классического XC40.

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Вскоре в модельном ряду Volvo появится новый автомобиль — купеобразный кроссовер, который станет преемником снятого с производства в августе 2019 года V40. Эти планы подтвердили в руководстве компании. В продажу новая модель поступит в течение ближайших двух лет. Конкурировать Volvo V40 будет с Audi Q2, BMW X2 и Mercedes-Benz GLA.

Автомобиль получит новую, более современную платформу CMA, станет просторнее и сможет оснащаться гибридными силовыми установками. Не исключено появление и полностью электрической версии. На этой же платформе построен кроссовер XC40, а значит двигатели у машин будут одинаковыми.

«Нам нужно сделать что-то более креативное, — сказал старший вице-президент Volvo Лекс Керсемакерс. — Именно поэтому мы решили не просто выпустить новое поколение V40. Есть вещи, которые нельзя игнорировать при разработке следующего поколения V40. Например, высокая посадка — мы видели, что все больше людей предпочитали XC40, а не V40. Но я думаю, что через некоторое время люди вернутся к классическим седанам и хэтчбекам, потому что это совершенно другая управляемость. Пока же наблюдается обратная тенденция».

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Фото: autoexpress.co.uk