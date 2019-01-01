Покупатели ринулись за премиумом б/у: особенно в Москве, Краснодаре и Питере

Росту спроса на машины этого сегмента не помешала даже пандемия, отмечают аналитики.

В России увеличивается спрос на премиальные автомобили в возрасте от трех до пяти лет, отмечают аналитики «Авито Авто». Так, во втором квартале 2020 года он вырос на 17% по сравнению с предыдущим кварталом и на 16% по сравнению со вторым кварталом 2019 года.

А вот предложение отстает от спроса — по этому сегменту оно снизилось на 2% по сравнению с предыдущим кварталом и на 12% по сравнению с прошлым годом.

Эксперты проанализировали динамику спроса, предложения и стоимости наиболее популярных автомобилей премиум-сегмента в возрасте от трех до пяти лет. Показатели рассматривались по следующим, наиболее популярным в России премиум-брендам: Genesis, Infiniti, Jaguar, Volvo, Porsche, Land Rover, Mercedes-Benz, Audi, BMW, Cadillac, MINI, Lexus.

Немного ухудшила картину пандемия — в апреле 2020 года спрос на подержанные автомобили премиум-сегмента в возрасте от трех до пяти лет снизился по сравнению с апрелем 2019 года на 4,6%. Однако уже в мае произошел резкий скачок спроса — по сравнению с апрелем он вырос на 18,4%, а по сравнению с маем прошлого года — на 13,4%. В июне 2020 года спрос на премиальные автомобили в возрасте от трех до пяти лет снова заметно вырос, прибавив 13,7% по сравнению с маем 2020 года и 38,5% (!) по сравнению с июнем 2019 года.

Наиболее востребованы премиальные автомобили в возрасте от трех до пяти лет в Москве, здесь доля спроса на них от общефедерального составила 22,7%. Также активно автомобилями этого сегмента интересуются Краснодар и Санкт-Петербург — на каждый из этих городов во втором квартале пришлось свыше 8% общефедерального спроса. На третьем месте — Казань (3,4% от общефедерального спроса) и Ростов-на-Дону (3,1%).

Средняя стоимость премиальных подержанных автомобилей в возрасте от трех до пяти лет в России по итогам второго квартала составила 3 473 000 рублей (+12% к аналогичному показателю прошлого года).

Выше средней по стране стоил «премиум» с пробегом в Москве (3 769 000 рублей), Ижевске (3 577 000), Казани (3 551 000), Самаре (3 519 000) и Тольятти (3 483 000).

Подешевле такие машины можно было приобрести в Ростове-на-Дону и Воронеже — по итогам апреля-июня — за 2 969 000 рублей.

Это мини-исследование ответило на вопрос, зачем россияне покупают премиальные машины.

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