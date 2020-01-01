Lexus обновил флагманский седан LS

Довольно быстрый апгрейд пятого поколения — оно дебютировало в 2017 году. В конкуренты прочат будущий Mercedes-Benz S-Класса.

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Компания Lexus опубликовала официальные фотографии и характеристики обновленного седана LS. Вкратце все изменения можно свести к новой светотехнике, иному декору и апгрейду движков и трансмиссии. Внешне облик освежен всего несколькими штрихами, но весьма характерными.

Кузов обновленной версии отличается новаторским методом окраски Gin-ei Luster, при котором получается глубокий серебристый оттенок. Фары совершенно новые, с адаптивной системой Blade Scan, позаимствованной у нового кроссовера RX. Бамперы и прорези в передних крыльях сменили дизайн, как и колесные диски, включая 20-дюймовые для исполнения F Sport. Радар в решетке радиатора обзавелся собственным омывателем.

Мультимедийка новая, с 12,3-дюймовым тачскрином, функцией зеркала заднего вида и поддержкой SmartDeviceLink, Apple CarPlay и Android Auto. Системы безопасности теперь объединены в единый комплекс Lexus Teammate с технологией глубокого машинного обучения и «обновлением по воздуху» — он включает функции вроде удержания в полосе, активного круиза и поддерживает полуавтоматическое вождение, а также может, например, подсказать, на какой угол лучше повернуть руль при парковке. Обещаются более комфортные сиденья, новый орнамент «металлический лист» на дверных картах и улучшенная система активного шумоподавления.

Адаптивная подвеска обновилась (стабилизаторы поперечной устойчивости и амортизаторы) и должна добавить автомобилю стабильности и комфорта. У силовых агрегатов новые опоры, да и сами агрегаты немного перенастроили: гибридный LS 500h (V6, 3,5 литра, 359 л.с.) при разгоне более интенсивно использует электрическую часть, а битурбированный LS 500 (V6, 3,5 литра, 359 и 422 л.с.) стал отзывчивее на педаль акселератора. У коробки чуть сократили время переключений и расширили диапазон передаточных чисел — теперь при необходимости ускориться с ходу ей не нужно перескакивать на пониженную.

До конца 2020 года компания обещает начать реализацию обновленного LS в Японии, а в течение 2021 года расширить географию продаж на внешние рынки.

Если LS пока лишь пережил обновление, то вот седан IS уже сменил поколение.

Фото: Lexus

Lexus обновил флагманский седан LS Довольно быстрый апгрейд пятого поколения — оно дебютировало в 2017 году. В конкуренты прочат будущий Mercedes-Benz S-Класса. Lexus обновил флагманский седан LS



