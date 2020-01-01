Четыре модели Lexus стали еще дороже

Цены изменились у моделей NX и RX, седана ES и внедорожника GX.

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Сразу четыре модели Lexus на российском рынке стали дороже — повышение цен на официальном сайте японской марки зарегистрировал сайт Цена Авто. Увеличение в зависимости от модели и комплектации составило от 9000 до 86 000 рублей, то есть 0,2–1,8% от старых цен. Кроме внедорожника Lexus GX прайсы были переписаны и у кроссоверов NX и RX, а также у седана ES.

Модель NX выросла в цене на величину от 45 000 до 65 000 рублей, однако комплектации Standard, Standard AWD, Progressive AWD, Premium и Exclusive пока остались в продаже со старыми ценниками. Новая вилка цен на кроссовер — от 2 922 000 до 4 312 000 рублей. А вот кроссовер RX подорожал почти в каждом исполнении — исключение составили только версия Premium в сочетании с любым силовым агрегатом и версия Luxury у гибридного 450h. Теперь цена модели RX варьируется от от 3 681 000 до 5 888 000 рублей.

У седана ES 250 прежние цены остались у версий Comfort и F Sport, а остальные выросли на 44 000 рублей. Топ-версия ES 350 F Sport прибавила 66 000 рублей, но «триста пятидесятый» в комплектации Luxury старый прайс сохранил. Как и самый доступный из линейки седанов — ES 200. Актуальный ценник на ES лежит в диапазоне от 2 599 000 до 4 405 000 рублей.

Внедорожник GX в дорогом варианте Premium 7s «подрос» всего на 9000, зато остальные — сразу на 86 000 рублей, так что теперь модель доступна по цене от 4 844 000 до 5 374 000 рублей.

Ранее стало известно, что почти весь модельный ряд BMW также подорожал.

Фото: Lexus