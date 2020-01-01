Трехколесное прошлое: с этого начинались супербайки MV Agusta

MV Agusta не всегда были мощными спортивными мотоциклами. Когда-то им приходилось трудиться в поте лица. Но только подумайте, какую карьеру они сделали!

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Когда компания существует уже 75 лет, стоит покопаться в ее прошлом, и вы найдете что-то невероятное.

Вы когда-нибудь видели трехколесный мотороллер MV Agusta? Речь идет не о штучном винтажном байке с боковой коляской. Имеется в виду моторикша наподобие Piaggio Ape. Италия переживала тяжелые времена после Второй мировой войны. Людям был нужен дешевый и надежный транспорт. Так появился трехколесный самосвал MV Agusta MV Agusta 98 Motocarro.

За девять лет, с 1946 по 1947 годы, было выпущено всего сто таких самосвальчиков, но они появились на два года раньше, чем более известная модель Piaggio. Кроме того, MV Agusta 98 Motocarro выглядит просто очаровательно, хоть и несколько громоздко для современного восприятия. Место водителя, а также мотор под ним, находятся позади грузовой платформы. Так и конструкция оказалась дешевле, да и за вещами удобнее присматривать. Мотороллер мог перевозить 250 кг груза, а сам весил всего 160 кг. Настоящий муравей.

MV Agusta 98 Motocarro

Оснащался 98 Motocarro двухтактным одноцилиндровым 98-кубовым двигателем с воздушным охлаждением, который имел мощность 3,5 л.с. при 4800 об/мин. Передняя подвеска была рессорной, а тормоза — барабанными. В 1948 году на рынке появилась версия с мотором объемом 125 «кубиков» и 3-ступенчатой коробкой передач, которую в 1949 году заменили на 4-ступенчатую.

В 1954 году MV Agusta представила новую модель с классической компоновкой: кабина спереди, а грузовая платформа сзади.

MV Agusta 150 Centauro

Вскоре, в 1958 и 1960 годах соответственно, появились модели 150 Centauro и Trasporto Tevere (или TT). Centauro имел кабину без дверей, они являлись опцией, и грузовую платформу за ней.

MV Agusta Trasporto Tevere

Trasporto Tevere отличался самым мощным двигателем — одноцилиндровым, четырехтактным, объемом 231 «кубик», развивающим 10 л.с. Это чудо техники тех лет могло перевозить 520 кг, оснащалось 4-ступенчатой коробкой передач с передачей заднего хода и пониженной передачей.

В конце прошлого века выпускались очень странные мотоциклы, похожие больше на самолет. Теперь это коллекционные вещи, которые порой выставляют на продажу.

Фото: Instagram, MV Agusta