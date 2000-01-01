Как мы будем экономить на бензине? Опрос «За рулем»

Почти 48% признались, что даже если цены на топливо существенно вырастут, меньше ездить они не станут. Но при этом почти каждый пятый избавится от личного автомобиля.

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Растущие цены на бензин заставляют задуматься о многом. Например, о том, что эксплуатация автомобиля начинает еще сильнее бить по карману. Сможем ли мы завтра позволить себе такую роскошь, как передвижение на личном авто?

«За рулем» вместе с аналитическим агентством «Автостат» решили выяснить, что по этому поводу думают автовладельцы. Вопрос был задан несколько провокационно и с прицелом на будущее: «Если литр бензина подорожает на 10 рублей, вы будете ездить по-прежнему?» . При этом каждый мог выбрать до трех вариантов ответов из предложенных.

Почти каждый второй участник опроса (47,5%) подтвердил, что продолжит ездить по-прежнему. В то же время многие для экономии бюджета готовы поменять свои привычки. Так, среди них самым популярным ответом стало решение сократить число и дальность поездок на автомобиле по личным делам (43,4%). Почти каждый четвертый (24,1%) выразил готовность сократить число и дальность поездок, связанных с работой.

Примерно каждый пятый (19,4%) сообщил, что пересядет на велосипед или станет больше ходить пешком. Чуть меньше респондентов (19,3%) готовы кардинально подойти к решению проблемы и продать личный автомобиль. Каждый шестой (16,6%) опрошенный планирует пересесть на общественный транспорт или начнет чаще пользоваться такси и каршерингом, каждый седьмой (14%) — переведет свою машину на газ, а каждый восьмой (12,6%) — откажется от поездки в отпуск на автомобиле.

Менее 10% голосов пришлось на варианты, где можно кооперироваться с другими автовладельцами. Так, 8,7% респондентов изъявили готовность доезжать до работы с кем-то из коллег, а 3,1% — будут пользоваться сервисом поиска попутчиков.

Комментирует руководитель пресс-службы аналитического агентства «Автостат» Азат Тимерханов:

Я, да и многие автомобилисты, уже привыкли жить в той парадигме, когда цены на топливо постоянно растут. Увы, но ездить надо.

С другой стороны, опять же у меня, заметно сократилось число поездок на личном автомобиле, что отчасти компенсирует затраты, обусловленные ростом цен. С апреля мы работаем на «удаленке», поэтому машину использую только по крайней необходимости, например при поездках на дачу.

Что касается других вариантов ответа, то я с пониманием отношусь к ним: каждый выкручивается как может. Поэтому надеюсь, что нашему правительству будет над чем задуматься, глядя на итоги опроса.

Против доступной стоимости топлива недавно выступили сразу четыре министерства — энергетики, финансов, экономики, транспорта, а также Федеральная антимонопольная служба.

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