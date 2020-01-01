За разбитый Cherokee Ефремов заплатит больше 117 тысяч

Это взыскание за неоплаченный транспортный налог.

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С Михаила Ефремова, соучастника ДТП со смертельным исходом, будет взыскана сумма, превышающая 117 000 рублей, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Хамовнического районного суда. Эти деньги актеру надлежит возместить государству в связи тем, что он, являясь владельцем автомобиля Jeep Grand Cherokee, не платил транспортный налог — и теперь он подлежит оплате в судебном порядке.

Указанный автомобиль — именно тот, что фигурирует в смертельном ДТП. Авария с участием Ефремова произошла 8 июня: актер за рулем джипа вылетел на встречную полосу движения на Смоленской площади и протаранил фургон ВИС на базе Lada Granta. Находившийся в нем водитель-экспедитор Сергей Захаров скончался на следующий день в больнице от полученных травм.

Медэкспертиза установила, что актер в момент ДТП находился под воздействием алкоголя и наркотических средств. Против Ефремова возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК — нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека. Кроме того, есть еще одно уголовное дело, где Ефремов проходит как свидетель: ст. 228.1 УК, незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств. 9 июня суд назначил ему два месяца домашнего ареста, а почти через месяц, 6 июля, полиция Москвы завершила расследование уголовного дела.

Вскоре после этого адвокат Ефремова сообщил, что собрал доказательства невиновности актера.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС