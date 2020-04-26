В России стали арестовывать машины с армянскими номерами

Запрет на автомобили в собственности россиян, но стоящих на учете в Армении, коснулся 200 тысяч машин, купленных с 2017 по 2020 годы.

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До недавнего времени владение автомобилем с номерными регистрационными знаками Армении на территории России никак не преследовалось, но в последнее время вдруг к ним стали предъявлять претензии и таможенные органы, и ГИБДД.

Можно предположить, что это вызвано не только неуплаченными на границе пошлинами, но и безнаказанностью таких автомобилей в случае фиксации нарушения с помощью дорожных камер. К слову, в ноябре 2019 года бывший премьер-министр Дмитрий Медведев поручил МВД, Минтрансу, Минюсту, ФТС и ФСБ России разработать методы борьбы с нарушителями. Но, видимо, поручение выполнено не было, а вместо этого решено ввести запрет.

В законах нашей страны нет четкого объяснения, правомерно ли использование машин на иностранных номерах. Их владельцев могут штрафовать, например, на 500 рублей по ст. 12.1 КоАП: «Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе регистрационных документов на транспортное средство, а в установленных случаях документов, предусмотренных таможенным законодательством Таможенного союза, с отметками таможенных органов, подтверждающими временный ввоз транспортного средства».

Памятка для инспекторов ГИБДД

Но это противоречит Постановлению Правительства РФ от 12.08.1994 N 938 (ред. от 26.04.2020) «О государственной регистрации автомототранспортных средств и других видов самоходной техники на территории Российской Федерации»:

2(1). Регистрация транспортных средств, за исключением транспортных средств, зарегистрированных на территории государств — членов Евразийского экономического союза или временно ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза на срок не более 6 месяцев, осуществляется с выдачей соответствующих документов и государственных регистрационных знаков без резервирования за юридическими или физическими лицами их отдельных серий или сочетаний символов. Порядки выдачи таких знаков устанавливаются Министерством внутренних дел Российской Федерации, Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в соответствии с их компетенцией.

То есть машины стран ЕАЭС могут свободно передвигаться по территории РФ. А в таможенном законодательстве нет запрета на использование гражданами на территории ЕАЭС транспорта, официально приобретенного в стране ЕАЭС.

Тем не менее, таможня обвиняет владельцев, являющихся гражданами РФ, в нарушении таможенного законодательства — управление ТС, не прошедшим таможенное оформление.

Случилось это из-за появления в начале 2020 года «Договора о присоединении Армении к ЕАЭС», в котором указано, что право распоряжаться автомобилем, зарегистрированным в Армении, может только гражданин Армении или «лицо, постоянно проживающее на территории Армении». При этом расшифровки значения термина «постоянного проживания» нет ни в одном законе РФ.

Сейчас автомобили стали конфисковывать. В городе Курган уже изымаются четыре автомобиля. Документы есть в распоряжении редакции «За рулем». Рейды по изъятию машин идут по всей территории Уральского и Ханты-Мансийского федеральных округов, в Кургане, Тюмени, Нижневартовске, Челябинске...

Стоянка временного хранения в Кургане

Вопрос штрафов для машин с иностранными номерами нужно решать, но выбранный метод весьма спорный.

Советы адвоката для обжалования штрафов вы найдете здесь.

Фото: Максим Коротченко/ТАСС