АВТОВАЗ заменит материалы на более дешевые

Качество при этом не пострадает, уверены на заводе.

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На Волжском автозаводе прошел уже третий конкурс идей по повышению эффективности и сокращению затрат. В нем приняли участие 14 подразделений тольяттинского завода, отвечающие за инжиниринг, закупки, индустриальные сервисы, логистику, а также специалисты завода Lada Ижевск.

Критериев отбора было множество, и среди них — оригинальность и нестандартность идеи, кросс-функциональность, участие рабочих кадров, экономия, а также возможность внедрения идеи на другие производства завода. Сообщество «Нетипичный АВТОВАЗ» пишет, что итоги конкурса уже подведены и президент предприятия Ив Каракатзанис лично поздравил призеров.

А победителем стала объединенная команда производства алюминиевого литья, цехов изготовления шасси и Управления лабораторно-исследовательских работ. Коллектив предложил использовать при производстве ступиц передних колес модели Lada Vesta сплав под названием «Сталь 50», то есть нелегированную среднеуглеродистую сталь, взамен более дорогой, использующейся сейчас. Предполагается, что высокое качество и надежность детали при этом сохранятся.

Эта идея, сообщает источник, положила начало большой программе изменения применяющихся АВТОВАЗом материалов, и сейчас программа уже задействована для нескольких моделей Lada. На заводе считают, что в долгосрочной перспективе это поможет серьезно снизить затраты на производство.

Недавней проблемой АВТОВАЗа стали двигатели, но дело на сей раз оказалось не в материалах, а в конструктиве.

Фото: АВТОВАЗ