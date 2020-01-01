Найден серьезный дефект у моторов новых Лад

На АВТОВАЗе пытаются решить проблему 16-клапанных двигателей, приводящую к течи масла.

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Причиной течи масла у 16-клапанных моторов АВТОВАЗа объемом 1,6 литра стали заглушки распредвалов. На этот дефект жаловались некоторые владельцы машин с мотором 2019–2020 годов выпуска.

Вытекая из заглушек, масло оказывается на раскаленной поверхности и других горячих деталях двигателя, после чего начинает испаряться, а его характерный запах попадает в салон машины.

Специалисты предприятия работают над решением проблемы, пишет Лада.Онлайн, привлекая к этому и дилеров, которые должны при обнаружении описанной неисправности направлять отчет о ней на предприятие.

Используя полученные данные, инженеры завода разрабатывают новую конструкцию заглушек, которая была бы применима к уже выпущенным двигателям. Вероятно, после решения проблемы будет объявлена сервисная кампания.

Дефект наблюдается у моделей Lada Granta, Vesta, а также XRAY 2019–2020 годов выпуска, которые оснащены моторами ВАЗ-21126, ВАЗ-21127, ВАЗ-21129 и ВАЗ-21179.

О всех отзывных кампаниях АВТОВАЗа вы можете узнать из этого видео.

Фото: АВТОВАЗ