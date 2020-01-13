Сегодня, в 9:29 Все отзывы АВТОВАЗа в одном видео Нередко автомобилисты не знают, что их машины попадают под ту или иную сервисную кампанию, продолжая ездить на дефектных и даже опасных автомобилях.
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Как и другие автопроизводители, АВТОВАЗ следит за качеством своей продукции и проводит отзывные кампании по устранению допущенных при сборке дефектов.
В 2019 году были проведены три крупные сервисные кампании в отношении автомобилей бренда
Lada, касающиеся моделей Largus, и XRAY Cross . Granta
Кроме того, во время визитов в сервисы официальных дилеров
Lada мастерами проводились разнообразные проверки, которые на АВТОВАЗе называли не отзывными кампаниями, а «дополнительными задачами при плановых проверках». Например, одна из таких допзадач касалась дефекта электропроводки автомобилей Lada Vesta.
Нередко АВТОВАЗ не заявлял о проводимых сервисных кампаниях во всеуслышанье, поэтому «За рулем» рекомендует владельцам автомобилей
Lada проверить, не участвуют ли их машины в одной из них. К слову, сервисные кампании не имеют срока давности и проводятся за счет завода-изготовителя, то есть, бесплатно для владельцев. Проверить, распространяется ли на вашу машину тот или иной отзыв, можно на сайте АВТОВАЗа и на сайте Росстандарта, введя VIN—код своего автомобиля в соответствующую строку поиска. Сервисные кампании АВТОВАЗа, объявленные до 2019 года, вы найдете здесь. Фото: АВТОВАЗ
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