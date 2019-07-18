Lada Granta: отзыв из-за дефектных ШРУСов

«За рулем» выяснил, каков реальный запас хода, сколько в среднем потребляет метана Largus CNG и как обстоят дела с метановыми заправками в нашей стране. Но главное, теперь мы знаем, как скоро окупится битопливная Лада после покупки.
Компания выведет на наш рынок еще два кроссовера и седан и станет лидером среди китайских брендов по широте модельного ряда. «За рулем» не упустил возможности принять участие в коротком тест-драйве четырехдверки Arrizo GX.
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