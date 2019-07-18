Lada Granta: отзыв из-за дефектных ШРУСов

АВТОВАЗ начал подготовку к новой сервисной кампании в отношении модели Lada Granta.

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Отзыву, который еще официально не объявлен, подлежат 93 автомобиля Lada Granta, которые были выпущены в период с конца июня во начало июля этого года.

Согласно опубликованному Лада.онлайн предписанию №37–19 от 12.07.19 «По замене привода переднего колеса» для глав дилерских центров Lada, на отзываемых машинах необходимо заменить дефектные ШРУСы.

Выяснилось, что шарнир привода переднего колеса может иметь серьезный дефект, вследствие чего потребуется полная замена ШРУСа. В сообщении также говорится, что новые ШРУСы следует заказывать в компании «Лада-Имидж». Все работы будут проводиться бесплатно для автовладельцев, за счет завода-изгоотовителя.

О необходимости ремонта владельцев отзываемых автомобилей известят официальные представители марки по телефону или почте. Сделать это предписывается до 15 августа 2019 года. Узнать о том, попал ли ваш автомобиль под сервисную кампанию пока нельзя, так как список VIN—кодов отзываемых машин еще не опубликован на сайте Росстандарта.

Lada Granta является самой продаваемой в России моделью.

Недавно в продажу поступила внедорожная версия Lada Granta Cross о стоимости которой можно узнать здесь.

Фото: Lada, Лада.онлайн