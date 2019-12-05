Весты отзывают из-за зазоров кузовных панелей

При всех своих преимуществах уазовская новинка 2017 года так и не догнала по продажам главного конкурента. Кто виноват — неужели журналисты, которые то и дело указывают на каждый недочет ульяновской «полуторки»? В обсуждение на форуме включился эксперт «За рулем».
Обилие АЗС позволяет спокойно разъезжать по стране без канистры в багажнике. Однако не в каждом захолустье встречаются фирменные заправки. И на новеньких платных автобанах порою на полсотни километров нет ни одной АЗС. Вот когда даже пять литров топлива могут очень даже пригодиться!
Об этом сообщает пресс-служба Skoda Auto в России. В первом квартале на отечественном рынке появится новый кроссовер Karoq, в течение шести первых месяцев — обновленный Rapid и в четвертом квартале — новая Octavia.
«За рулем» любит проводить народные тест-драйвы: участники обычно отличаются непредвзятостью мнений и прямотой высказываний. Поездив в новом китайском кроссовере Geely Atlas, читатели нашли как плюсы, так и минусы. Последних, впрочем, оказалось меньше!
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