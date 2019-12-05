Весты отзывают из-за зазоров кузовных панелей

АВТОВАЗ проводит сервисную кампанию, причиной которой стал неправильный зазор крышки багажника.

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В России проводится отзыв автомобилей Lada Vesta в максимальной комплектации Exclusive. АВТОВАЗ выпустил соответствующее предписании №58–19 «По замене буферов крышки багажника на Lada Vesta» от 27.11.2019. Всего в сервисной кампании участвуют 178 седанов.

Причиной отзыва стал неравномерный зазор между крышкой багажника и бампером автомобиля, пишет Лада.Онлайн. Для устранения дефекта владельцам отзываемых автомобилей необходимо обратиться в сервис ближайшего удобного дилера Лады, мастера которого устранят неисправность за счет завода-изготовителя. То есть, бесплатно для владельцев.

Ремонтные работы предусматривают замену штатных буферов крышки багажника на новые, артикул которых — 21100-8402214-10. После замены будет произведена регулировка зазора между бампером и находящейся над ним крышкой багажника, чтобы он был равномерным, а его ширина составляла не менее 4,5 мм.

Ранее из-за ШРУСов под отзыв попали Лады Гранты.

Фото: АВТОВАЗ