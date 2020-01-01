Против адвокатов по делу Ефремова возбудили дисциплинарные дела

В перспективе обоих может ждать прекращение статуса адвокатов.

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Федеральная палата адвокатов РФ сегодня опубликовала на своем сайте следующее сообщение:

«В отношении адвокатов Эльмана Пашаева и Александра Добровинского в соответствии с нормами Федерального закона „Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации“ и Кодекса профессиональной этики адвоката возбуждены дисциплинарные дела».

Напомним, Эльман Пашаев защищает Михаила Ефремова, а Александр Добровинский представляет интересы семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова.

Палата адвокатов ранее уже выражала недовольство тем, что эти двое сообщают публично сведения, составляющие предмет адвокатской тайны, откровенно используют свою причастность к делу ради саморекламы, делают странные заявления, несовместимые с существом адвокатской профессии, высказывания про конкурента и бесконечно бегают по телевизионным шоу.

В ФПА напомнили, что, согласно профессиональной этике, высказываниям адвоката должны быть чужды правовой нигилизм, любой вид агрессии, розни и нетерпимости. В любых публичных высказываниях следует проявлять свойственные профессии сдержанность, осторожность и корректность.

Федеральная палата адвокатов в связи со спецификой своей деятельности крайне редко выступает с публичными критическими заявлениями в адрес адвокатов, но в данном случае остаться в стороне не смогла, слишком уж резонансным и скандальным получилось это дело.

По итогам рассмотрения дисциплинарного дела адвокатов могут ждать санкции от замечания или предупреждения до прекращения статуса адвоката, сообщили РИА Новости в ФПА.

Злополучное ДТП произошло в ночь на 9 июня, в результате погиб человек.



Фото: АГН «Москва»