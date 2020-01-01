Межсервисный интервал у КАМАЗов вырос в десять раз. Рассказываем почему

Никакой магии, просто большой список инженерных решений, продиктованный стремлением сделать современный двигатель.

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После нашей публикации о запуске в серию нового мотора КАМАЗ Р6 нам начали поступать отклики читателей: указанный в заметке межсервисный интервал в 150 000 километров многим показался сомнительным. Действительно, у прежних камазовских моторов период замены масла регламентирован на привычной отметке 15 000 километров.

Справедливости ради отметим, что есть модификации грузовиков, конструкция и условия эксплуатации которых предусматривают ТО с большей периодичностью, но и тогда она не превышает 80 000 километров в отдельно взятых случаях. Откуда же взялся этот, казалось бы, нереальный межсервисный интервал на новых двигателях Р6? «За рулем» отправил на КАМАЗ официальный запрос на эту тему — и получил от специалистов Научно-технического центра ответ. Приводим его полностью.

Межсервисный интервал дизельного двигателя складывается из интервалов следующих основных операций обслуживания: замена масла и масляного фильтра, регулировка тепловых зазоров ГРМ, замена фильтров грубой и тонкой очистки топлива, замена воздушного фильтра и регулировка натяжения ремня привода агрегатов.

В двигателях КАМАЗ Р6 реализованы конструкторские решения, обеспечивающие надежную работу механизмов и систем за межсервисный интервал 150 000 км:

увеличенный объем системы смазки,

закрытая система вентиляции с центробежным маслоулавливающим фильтром,

ЦПГ с современными покрытиями,

воздушной фильтр с повышенной пылеемкостью,

топливные и масляный фильтры с высокой степенью очистки,

автоматическая регулировка натяжения ремней;

применение современных моторных масел и охлаждающих жидкостей с улучшенными показателями по старению.

Кроме того, для двигателей Р6 разработана современная электронная система управления и бортовая диагностика, обеспечивающая контроль и своевременную корректировку работы всех систем двигателя, а также прогнозирование остаточного ресурса и отказов (предиктивная диагностика). Целевой межсервисный интервал 150 000 км двигателя Р6 был подтвержден стендовыми и пробеговыми испытаниями в составе магистральных автомобилей. Суммарная наработка двигателей — 40 000 моточасов на стендах и более 5 000 000 км пробега.

Анализ рынка грузовой автомобильной техники показывает, что межсервисный интервал дизельных двигателей ведущих мировых производителей находится в интервале от 100 до 150 тысяч км. При разработке нового поколения двигателей Р6 ПАО «КАМАЗ» изначально ставил целевые показатели, которые обеспечат конкурентоспособность техники КАМАЗ на внутреннем и внешнем рынках. Подтвержденный высокий межсервисный интервал двигателей КАМАЗ Р6 (индекс 910.10) говорит о правильности выбора конструктивных решений, а также должном уровне культуры производства.

Пресс-служба предприятия также обращает внимание на то, что межсервисный интервал в 150 000 километров заявлен именно для тяжелых самосвалов нового семейства с кабиной К5. На двигателе Р6 магистрального тягача КАМАЗ-54901, первой модели нового семейства, интервал технического обслуживания составляет 120 000 километров.

Развивают на КАМАЗе и тему электромобилей — первые дорожные тесты грузовика КАМАЗ Чистогор состоятся уже в августе.

Фото: КАМАЗ